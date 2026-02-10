KI-Fantasie kehrt zurück: Aixtron stürmt auf neues Jahreshoch!

Die Aktie schießt am Dienstag satte 9 Prozent nach oben auf ein neues Jahreshoch bei über 23 Euro. Damit setzen die Papiere ihre Aufholjagd fort, die sie seit dem Tief im April 2025 bei 9 Euro gestartet hatte.

Der deutsche Chip-Anlagenbauer Aixtron bleibt im Aufwind! Die Analysten haben die Aktie von Hold auf Buy hochgestuft und das Kursziel deutlich auf 27 Euro angehoben. Ausschlaggebend sind vor allem neue Signale aus dem KI-Umfeld, steigende Investitionen großer Hyperscaler sowie eine wachsende Dynamik im Geschäft mit optoelektronischen Anwendungen.

Die US-Analysten sehen deutlich höhere Investitionsausgaben wichtiger Datacom-Kunden wie Coherent und Lumentum. Deren jüngste Capex-Budgets lagen rund 35 Prozent über den bisherigen Erwartungen. Da beide Unternehmen zu den wichtigsten Abnehmern von Aixtron-Anlagen zählen, erwarten die Analysten spürbare positive Effekte auf die Erlöse ab 2026. Besonders relevant: Ein Teil der Investitionen wird offenbar vorgezogen, was schon im ersten Halbjahr 2026 für eine Überraschung nach oben sorgen könnte.

Zusätzlichen Rückenwind sieht Jefferies durch den langfristigen Trend hin zu leistungsstärkeren KI-Rechenzentren. Mit dem erwarteten Übergang zu Gleichstrom-Architektur in kommenden Generationen von Server-Racks steigt der Bedarf an Aitrons Produkten.

Das zuletzt schwächere Geschäft mit Siliziumkarbid bewertet Jefferies dagegen als weitgehend eingepreist. Das Management habe die Erwartungen für 2026 bewusst niedrig angesetzt, wodurch das Risiko negativer Überraschungen begrenzt sei. Gleichzeitig könnten einzelne Aufträge, insbesondere aus China, schneller zurückkehren als vom Markt erwartet.

Bewertungsseitig sehen die Analysten Spielraum nach oben. Trotz der jüngsten Erholung wird Aixtron auf Basis der erwarteten Gewinne weiterhin unter früheren Bewertungsniveaus gehandelt. Mit steigender Visibilität für 2027 rechnen die Experten daher mit einer Neubewertung der Aktie.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,48 % und einem Kurs von 22,99EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.





