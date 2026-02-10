Sankamap plant 1.000-Meter Erstbohrung ins Herz des Gold-Kupfer-Porphyrs Kuma

Gänsehautmoment für Geologen und Investoren!

Sankamap Metals Inc. (CSE: SCU / WKN A413DA) ist ein hochkarätiger Kupfer-Gold-Explorer mit signifikanter Entdeckungs- und Wertschöpfungschance – besonders für risikobereite Rohstoffinvestoren. Als einer der wenigen kanadischen Explorer hat das Unternehmen die heimische Komfortzone verlassen und ist im Südpazifik an einer „last frontier“ aktiv, die geologisch als enorm reich gilt!

Mit dem Kuma-Projekt auf den Salomonen verfügt das Unternehmen über ein Ziel, das geradezu als Schulbeispiel für eine Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätte bezeichnet werden kann. Geophysikalische und geochemische Voruntersuchungen zeichnen ein außergewöhnlich klares Bild eines großvolumigen, tief verwurzelten mineralisierten Systems, das geologisch noch so frisch ist, dass die für ein Porphyrsystem typische Zonierung des Eruptivgesteins einschließlich der schnell erodierenden Lithocap exzellent erhalten ist.

Das erleichtert die Arbeit der Geologen erheblich und genau deshalb richtet sich der Fokus des Marktes auf die kommende Erstbohrung, die voraussichtlich noch im Februar niedergebracht werden soll und mit rund 1.000 Metern Tiefe direkt das Herz des geologischen Modells testet. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren!

Konzeptionelles Explorationsmodell für das Kuma-Projekt; Quelle: Sankamap Metals

Für die beteiligten Geologen ist dies der sprichwörtliche Gänsehautmoment – und für Investoren der Punkt, an dem sich entscheidet, ob aus einer starken Theorie eine belastbare Entdeckung wird. Bestätigt die Bohrung die Porphyr-These und liefert sie bereits erste kontinuierliche, mineralisierte Abschnitte, möglicherweise sogar mit höhergradigen Zonen, könnte Kuma sehr schnell eine neue Bewertungsebene erreichen. Nicht ohne Grund weist das Projekt ein geologisches Setting auf, das über Parallelen zur Lihir-Mine von Newmont verfügt – und Sankamap bereits heute auf den Beobachtungslisten mehrerer Rohstoff-Majors platziert.

Sankamap ist kein One-Trick-Pony

Sankamap ist allerdings kein One-Trick-Pony. Mit dem Gold– und Kupferprojekt Fauro, ebenfalls auf den Salomonen, kommt ein zweiter, eigenständiger potenzieller Werttreiber hinzu, der durch die jüngsten Exploraitonsergebnisse eindrucksvoll untermauert wurde. Die dort identifizierten Gold- und Kupfergehalte sowie die Ausdehnung der mineralisierten Zonen zeigen, dass auch dieses Projekt, das auf dem Rand eines kollabierten Vulkans ringförmig aus dem Meer herausragt, erhebliches Potenzial besitzt – und im Erfolgsfall unabhängig von Kuma Wert generieren kann. Diese Projektdiversifizierung reduziert das Explorationsrisiko erheblich und stärkt die strategische Position des Unternehmens.

Getragen wird diese Story von einem erfahrenen Management. CEO John Florek gilt in der Branche als ausgewiesener Macher, nicht zuletzt aufgrund seiner Erfolge rund um Detour Lake. Unterstützt wird er von einem starken technischen Team mit ausgeprägter lokaler Expertise – ein nicht zu unterschätzender Vorteil in der Region. Gleichzeitig ist Sankamap sauber finanziert, mit einer Aktionärsbasis, die von langfristig orientierten Investoren geprägt ist und dem Unternehmen die notwendige Ruhe für systematische Exploration gibt.

Die Kombination aus Gold und Kupfer bietet zudem einen natürlichen Hedge zwischen Inflations-, Krisen- und Energiewende-Narrativen. Gold liefert Stabilität, Kupfer Wachstum – eine Mischung, die gerade im aktuellen makroökonomischen Umfeld besonders attraktiv ist. Gelingt Sankamap der geologische Durchbruch, könnte das Unternehmen vom Explorer zum strategisch hochrelevanten Übernahmekandidaten avancieren. In diesem Fall hat die Aktie das Potenzial, sich zu einem der Outperformer der kommenden Jahre zu entwickeln. Ganz im klassischen Explorer-Sinne: hohes Risiko, aber auch ein außergewöhnlich hoher Hebel auf den Erfolg.







Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.