Partner Property Consultants begrüßt Dervis Göksal als neuen Direktor in Hamburg, Deutschland.

Wir freuen uns sehr, Dervis bei Partner willkommen zu heißen. Seine Expertise und sein tiefes Marktverständnis werden eine entscheidende Rolle spielen, während wir unsere Marke weiter stärken und unsere Leistungen in Deutschland und darüber hinaus ausbauen." - David Linkson

Partner Property Consultants gibt bekannt, dass Dervis Göksal als Director in das Unternehmen eingetreten ist. Er bringt fast 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Immobilientransaktionen, technischer Due Diligence und Beratungsleistungen mit. Im Laufe seiner Karriere hat Dervis Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 10 Milliarden Euro in einer Vielzahl von Assetklassen begleitet, mit einem besonderen Fokus auf Bestandsimmobilien.

Dervis stärkt die wachsende Präsenz von Partner in Deutschland und unterstützt Investoren bei komplexen Transaktionen, indem er multidisziplinäre Teams koordiniert und technische Sachverhalte in klare, umsetzbare Handlungsempfehlungen für Entscheidungsträger übersetzt.

Dervis war neun Jahre bei CBRE tätig, wo er sich auf technische Due Diligence und Transaktionsberatung für nationale und internationale Kunden spezialisierte. Neben seinen technischen Aufgaben legte er großen Wert auf Kundenzufriedenheit, langfristige Kundenbeziehungen sowie die Zusammenarbeit über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg, um für jedes Projekt die passende Expertise und Vorgehensweise sicherzustellen.

Zuletzt war Dervis als Managing Director einer in Deutschland ansässigen Beratungsgesellschaft tätig. Dort leitete er Teams, verantwortete komplexe Projekte und trug C-Level-Verantwortung für den operativen Betrieb des Unternehmens. Darüber hinaus verfügt er über fundierte Erfahrung im Bereich Energie und Nachhaltigkeit und war an der Entwicklung der Green-Rating-Methodik für Bestandsgebäude beteiligt, die von führenden globalen Marktteilnehmern eingesetzt wurde.

„Ich habe mich Partner angeschlossen, weil ich die Möglichkeit sehe, das Wachstum des Unternehmens in Deutschland aktiv mitzugestalten und gleichzeitig mit einem Team zusammenzuarbeiten, das die Bedürfnisse der Kunden konsequent in den Mittelpunkt stellt", sagt Dervis. „Der Fokus von Partner auf Exzellenz, Zusammenarbeit und praxisnahe Lösungen entspricht genau meiner Herangehensweise an Transaktions- und Beratungsmandate. Ich freue mich besonders darauf, gemeinsam mit David und dem gesamten PPC-Team unsere Kunden und ihre Ziele zu unterstützen."

Dervis hat einen Abschluss als Diplom-Ingenieur (FH) im Studiengang Architektur an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften und Kunst (HAWK) in Buxtehude, Deutschland, erworben.

