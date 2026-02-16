Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: Sartorius sowie frische Konjunkturdaten aus Japan!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Foto: Sartorius AG
Unternehmenstermine
Deutschland: Sartorius, Geschäftsbericht 2025
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
05:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 12/25 (endgültig)
05:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 12/25
08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 1/26
11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 12/25
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|17.02. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|17.02. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
|17.02. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
