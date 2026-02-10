BASF Aktie legt weiter zu - 10.02.2026

Die BASF Aktie konnte bisher um +3,94 % auf 50,66€ zulegen. Das sind +1,92 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,25 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BASF Aktie. Nach einem Plus von +1,25 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 50,66€, mit einem Plus von +3,94 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

BASF ist ein führendes Chemieunternehmen mit einem breiten Produktportfolio und einer starken globalen Präsenz. Es konkurriert mit großen Namen wie Dow und Bayer und hebt sich durch innovative Forschung und effiziente Produktionssysteme ab.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der BASF Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +17,87 %.

Allein seit letzter Woche ist die BASF Aktie damit um +8,58 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,84 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BASF +13,88 % gewonnen.

BASF Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,58 % 1 Monat +12,84 % 3 Monate +17,87 % 1 Jahr +2,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BASF Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der BASF-Aktie, insbesondere die Möglichkeit, die Marke von 50 € zu erreichen. Nutzer äußern Bedenken über technische Analysen und die aktuelle Kursbewegung zur unteren Trendlinie. Es wird auf eine bullische Chartformation hingewiesen, jedoch bestehen Unsicherheiten. Viele warten auf die Unternehmenszahlen am 27. Februar, die den Kurs beeinflussen könnten. Es gibt unterschiedliche Meinungen zur Bewertung der Aktie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.

Informationen zur BASF Aktie

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,18 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die BASF-Aktie konnte seit Jahresanfang deutlich zulegen. Am Dienstag gewinnt sie aktuell +3,2% und steht bei 50,40 €. Der Kursanstieg während dieser Zeit beträgt rund +11%; hier stellt sich die Frage nach einer Gewinnmitnahme. Niveau von März 2025 erreicht Der Aufwärtstrend begann im September letzten Jahres, damals notierte die Aktie bei rund 43 €. Mit […] The post BASF-Aktie: Jetzt schon Gewinne mitnehmen? first appeared on sharedeals.de.

Der Dax ist am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Um 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.989 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau von …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,19 %. Arkema notiert im Plus, mit +8,64 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +5,83 %. Covestro verliert -0,20 % Dow notiert im Plus, mit +0,37 %.

BASF Aktie jetzt kaufen?

Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.