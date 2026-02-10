Hims & Hers Health Registered (A) Aktie fällt auf 15,700€ - 10.02.2026

Die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 15,700€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,35 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,545 € entspricht. Der Kursrückgang der Hims & Hers Health Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -16,56 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,35 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Hims & Hers Health bietet telemedizinische Lösungen und Gesundheitsprodukte an, fokussiert auf Hautpflege, Haarverlust und psychische Gesundheit. Als wachsender Akteur im digitalen Gesundheitsmarkt konkurriert es mit Roman und Keeps. Die direkte Verbraucheransprache und diskrete Lieferung sind potenzielle Alleinstellungsmerkmale.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Hims & Hers Health Registered (A) Verluste von -57,50 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -30,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -41,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Hims & Hers Health Registered (A) einen Rückgang von -43,48 %.

Hims & Hers Health Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -30,50 % 1 Monat -41,93 % 3 Monate -57,50 % 1 Jahr -62,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark negative Kursentwicklung der Hims & Hers Health Aktie, die in den letzten Tagen um etwa 30% gefallen ist. Die Klage von Novo Nordisk wird als ernsthafte Bedrohung für das Geschäftsmodell des Unternehmens angesehen, was die Bewertung und das zukünftige Wachstum in Frage stellt. Anleger diskutieren mögliche rechtliche Strategien und deren Auswirkungen auf die Marktposition von Hims & Hers.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Hims & Hers Health Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie

Es gibt 219 Mio. Hims & Hers Health Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,44 Mrd. € wert.

Die Patentklage gegen Hims setzt einen chaotischen Wochenverlauf fort: Preisdruck, Konkurrenz und FDA-Warnungen haben Novo fast den gesamten Wegovy-Marktwert seit 2021 gekostet.

Hims & Hers Health Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.