Ein tragbarer DAC/AMP, der kabellose und kabelgebundene HiFi-Geräte miteinander verbindet

Um alle Szenarien abzudecken, verfügt der HiBy W4 über ein flexibles Design mit Clip-On- und Magnetbefestigung. Befestigen Sie ihn unterwegs an beliebiger Stelle. Das magnetische Design passt zu einigen Smartphones oder Handyhüllen und kann als „MagSafe"-Zubehör verwendet werden. Der im HiBy Digital Audio Player implementierte Uncharge-Modus trennt die Stromversorgung vom Smartphone, verhindert den Entladungsprozess des Akkus und reduziert Störungen. Er verfügt über einen integrierten 1500-mAh-Akku, der eine längere Spielzeit gewährleistet.

LEWES, Delaware, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- HiBy hat offiziell das neueste Mitglied der W-Serie vorgestellt, den HiBy W4. Es handelt sich um einen brandneuen DAC/AMP mit tragbarem und modischem Design, der wie ein Allrounder mit zwei Modi Hi-Res-Musik sowohl kabelgebunden als auch kabellos wiedergeben kann. Mit der Veröffentlichung des W4 möchte HiBy die Bequemlichkeit der kabellosen Übertragung mit der hohen Klangtreue der kabelgebundenen Übertragung verbinden.

Der HiBy W4 ist ein stilvolles Accessoire als EDC für jedermann. Er besticht durch ein kontrastreiches Farbdesign mit schwarzem Bildschirm und einem bunten Modul auf der anderen Seite, das sofort ins Auge fällt. Sein 2-Zoll-Touchscreen unterstützt alle Funktionen und die Anzeige von Alben (im Bluetooth-Modus). Das bedeutet, dass Sie die Kopplung, die Wiedergabe/Pause und die Einstellungen direkt auf dem W4 steuern können. Als derzeit einzigartige Funktion in der DAC/AMP-Kategorie verbessert diese Bedienung das Benutzererlebnis erheblich.

Die Audioleistung ist ein zentraler und zuverlässiger Aspekt von HiBy. Der HiBy W4 integriert zwei Cirrus Logic DAC-Chips CS43198, gepaart mit zwei Kopfhörerverstärkern, die PCM bis zu 768 kHz/32 Bit und natives DSD512 unterstützen. Für eine präzise Audiowiedergabe sind zwei aktive Kristalloszillatoren mit geringem Phasenrauschen bei 45,1584 MHz und 49,152 MHz verbaut. Der HiBy W4 bietet sowohl einen 3,5-mm-Single-Ended- als auch einen 4,4-mm-Stereo-Ausgang. Im symmetrischen Modus liefert der W4 eine Ausgangsleistung von bis zu 475 mW und kann damit problemlos eine Vielzahl von In-Ear-Monitoren ansteuern.

Für die drahtlose Übertragung verwendet der HiBy W4 den Flaggschiff-Bluetooth-Chipsatz QCC5181 von Qualcomm, der Bluetooth 5.4 und eine vollständige Sammlung hochwertiger Codecs unterstützt, darunter aptX Adaptive, Snapdragon Sound, aptX Lossless, aptX HD, LDAC, AAC und SBC, was eine hochauflösende Audioübertragung mit Stabilität und geringer Latenz ermöglicht.

Der HiBy W4 ist ab sofort für 99 US-Dollar im offiziellen Online-Shop von HiBy erhältlich.

