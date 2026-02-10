    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCirrus Logic AktievorwärtsNachrichten zu Cirrus Logic

    HiBy W4

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ein tragbarer DAC/AMP, der kabellose und kabelgebundene HiFi-Geräte miteinander verbindet

    HiBy W4 - Ein tragbarer DAC/AMP, der kabellose und kabelgebundene HiFi-Geräte miteinander verbindet
    Foto: Dmitry - stock.adobe.com

    LEWES, Delaware, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- HiBy hat offiziell das neueste Mitglied der W-Serie vorgestellt, den HiBy W4. Es handelt sich um einen brandneuen DAC/AMP mit tragbarem und modischem Design, der wie ein Allrounder mit zwei Modi Hi-Res-Musik sowohl kabelgebunden als auch kabellos wiedergeben kann. Mit der Veröffentlichung des W4 möchte HiBy die Bequemlichkeit der kabellosen Übertragung mit der hohen Klangtreue der kabelgebundenen Übertragung verbinden.

    Um alle Szenarien abzudecken, verfügt der HiBy W4 über ein flexibles Design mit Clip-On- und Magnetbefestigung. Befestigen Sie ihn unterwegs an beliebiger Stelle. Das magnetische Design passt zu einigen Smartphones oder Handyhüllen und kann als „MagSafe"-Zubehör verwendet werden. Der im HiBy Digital Audio Player implementierte Uncharge-Modus trennt die Stromversorgung vom Smartphone, verhindert den Entladungsprozess des Akkus und reduziert Störungen. Er verfügt über einen integrierten 1500-mAh-Akku, der eine längere Spielzeit gewährleistet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Qualcomm Inc!
    Long
    128,58€
    Basispreis
    0,77
    Ask
    × 14,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    146,38€
    Basispreis
    0,86
    Ask
    × 13,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der HiBy W4 ist ein stilvolles Accessoire als EDC für jedermann. Er besticht durch ein kontrastreiches Farbdesign mit schwarzem Bildschirm und einem bunten Modul auf der anderen Seite, das sofort ins Auge fällt. Sein 2-Zoll-Touchscreen unterstützt alle Funktionen und die Anzeige von Alben (im Bluetooth-Modus). Das bedeutet, dass Sie die Kopplung, die Wiedergabe/Pause und die Einstellungen direkt auf dem W4 steuern können. Als derzeit einzigartige Funktion in der DAC/AMP-Kategorie verbessert diese Bedienung das Benutzererlebnis erheblich.

    Die Audioleistung ist ein zentraler und zuverlässiger Aspekt von HiBy. Der HiBy W4 integriert zwei Cirrus Logic DAC-Chips CS43198, gepaart mit zwei Kopfhörerverstärkern, die PCM bis zu 768 kHz/32 Bit und natives DSD512 unterstützen. Für eine präzise Audiowiedergabe sind zwei aktive Kristalloszillatoren mit geringem Phasenrauschen bei 45,1584 MHz und 49,152 MHz verbaut. Der HiBy W4 bietet sowohl einen 3,5-mm-Single-Ended- als auch einen 4,4-mm-Stereo-Ausgang. Im symmetrischen Modus liefert der W4 eine Ausgangsleistung von bis zu 475 mW und kann damit problemlos eine Vielzahl von In-Ear-Monitoren ansteuern.

    Für die drahtlose Übertragung verwendet der HiBy W4 den Flaggschiff-Bluetooth-Chipsatz QCC5181 von Qualcomm, der Bluetooth 5.4 und eine vollständige Sammlung hochwertiger Codecs unterstützt, darunter aptX Adaptive, Snapdragon Sound, aptX Lossless, aptX HD, LDAC, AAC und SBC, was eine hochauflösende Audioübertragung mit Stabilität und geringer Latenz ermöglicht.

    Der HiBy W4 ist ab sofort für 99 US-Dollar im offiziellen Online-Shop von HiBy erhältlich.

    Kontakt:
    William Yueng
    bd@hiby.com

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888847/image1.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hiby-w4-ein-tragbarer-dacamp-der-kabellose-und-kabelgebundene-hifi-gerate-miteinander-verbindet-302683575.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    HiBy W4 Ein tragbarer DAC/AMP, der kabellose und kabelgebundene HiFi-Geräte miteinander verbindet LEWES, Delaware, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ - HiBy hat offiziell das neueste Mitglied der W-Serie vorgestellt, den HiBy W4. Es handelt sich um einen brandneuen DAC/AMP mit tragbarem und modischem Design, der wie ein Allrounder mit zwei Modi …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     