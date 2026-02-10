BERNSTEIN RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 18400 Pence auf "Outperform" belassen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie des Pharmakonzerns sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Justin Smith am Dienstag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:59 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:59 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 162,2EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 184

Kursziel alt: 184

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

