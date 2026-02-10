BERNSTEIN RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 18400 Pence auf "Outperform" belassen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie des Pharmakonzerns sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Justin Smith am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 162,2EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 184
Kursziel alt: 184
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 184
Kursziel alt: 184
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte