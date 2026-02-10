BYD Aktie steigt um +1,09 % - 10.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die BYD Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,09 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BYD Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,64 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,215€, mit einem Plus von +1,09 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von BYD in den letzten drei Monaten Verluste von -9,32 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,33 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BYD um -4,96 % verloren.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,90 % 1 Monat -2,33 % 3 Monate -9,32 % 1 Jahr -25,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD: vor allem um die eingereichte Klage gegen US-Autozölle und deren mögliche Auswirkungen auf Kurs und Bewertung sowie um positive Fundamentaldaten durch starke Nachfrage nach Ladeinfrastruktur (rekordhafte Wallbox-Anmeldungen). Es werden mehrere Medienlinks zur juristischen Entwicklung geteilt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,81 Mrd. € wert.

Mit einer scharfen Klage untergräbt BYD die rechtliche Grundlage von Trumps Handelsabgaben. Der Fall könnte vor dem Supreme Court enden – und den gesamten Zollapparat kippen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,54 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +1,53 %. Tesla notiert im Plus, mit +0,17 %. Xylem verliert -0,30 % NIO notiert im Minus, mit -0,12 %. Stellantis notiert im Plus, mit +6,41 %.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.