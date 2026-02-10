DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kering auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Adam Cochrane sieht den Luxusgüterkonzern erst am Start einer mehrjährigen Erholung. Die Geschäftszahlen für 2025 sollten die Investoren daran erinnern, wohin nun die Reise gehe, schrieb der Experte in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Darauf deute die solide Verbesserung im vierten Quartal im Vergleich zum dritten Jahresviertel hin./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,14 % und einem Kurs von 289,4EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



