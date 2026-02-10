BERNSTEIN RESEARCH stuft Kering auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Underperform" belassen. Alles in allem habe sich der Luxusgüterkonzern besser behauptet als angenommen, schrieb Luca Solca in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Über die Konzernmarken hinweg habe sich eine leichte Verbesserung eingestellt./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,14 % und einem Kurs von 289,4EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



