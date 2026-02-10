BERNSTEIN RESEARCH stuft Kering auf 'Underperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Underperform" belassen. Alles in allem habe sich der Luxusgüterkonzern besser behauptet als angenommen, schrieb Luca Solca in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Über die Konzernmarken hinweg habe sich eine leichte Verbesserung eingestellt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,14 % und einem Kurs von 289,4EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Kering
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Kering
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte