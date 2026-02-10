BERNSTEIN RESEARCH stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe insgesamt starke Resultate vorgelegt, schrieb Susannah Ludwig am Dienstag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:44 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:44 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,31 % und einem Kurs von 26,58EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.





