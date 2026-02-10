GOLDMAN SACHS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 184 auf 179 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Beim Industriegasekonzern sind ihr die kurzfristigen Markterwartungen an die Margenerholung allerdings zu offensiv. Sie erwartet die Belebung eher später ab 2027 und dann 2028./ag/edh
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 168,9EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
