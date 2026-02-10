JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 15000 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten hob in einer ersten Einschätzung am Dienstag erneut starke Zahlen des Medikaments Imfinzi hervor. Niedrigere Margen hätten jedoch dazu geführt, dass das operative Ergebnis im Kerngeschäft des Pharmakonzerns um acht Prozent unter der Konsensschätzung liege./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 161,7EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: GBP

