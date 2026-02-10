JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 15000 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten hob in einer ersten Einschätzung am Dienstag erneut starke Zahlen des Medikaments Imfinzi hervor. Niedrigere Margen hätten jedoch dazu geführt, dass das operative Ergebnis im Kerngeschäft des Pharmakonzerns um acht Prozent unter der Konsensschätzung liege./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 161,7EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
