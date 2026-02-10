BARCLAYS stuft BP auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Die Ergebnisse des Ölkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der ausgesetzte Rückkauf zur Verringerung der Verschuldung sei ein Schritt in die richtige Richtung. BP müsse aber noch mehr tun, um das Vertrauen in die Kapitalallokation wieder aufzubauen./mf/edh
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,42 % und einem Kurs von 5,185EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
