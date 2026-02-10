BARCLAYS stuft BP auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Die Ergebnisse des Ölkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der ausgesetzte Rückkauf zur Verringerung der Verschuldung sei ein Schritt in die richtige Richtung. BP müsse aber noch mehr tun, um das Vertrauen in die Kapitalallokation wieder aufzubauen./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,42 % und einem Kurs von 5,185EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lydia Rainforth

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,9

Kursziel alt: 5,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



