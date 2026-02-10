FRUIT LOGISTICA: Der Wandel im globalen Fruchthandel ist unverkennbar

Die FRUIT LOGISTICA 2026 in Berlin bot auf den ersten Blick das vertraute Bild einer florierenden Branche. 90.000 Teilnehmende aus aller Welt, volle Hallen, gut gelaunte Aussteller, erfolgreiche Geschäftsabschlüsse: Die offizielle Kommunikation der Messe Berlin erzählte eine Geschichte von Resilienz, Innovationskraft und internationaler Vernetzung.

Doch hinter der Fassade eines globalisierten Marktplatzes zeichnen sich tiefgreifende Verschiebungen ab, die den Fruchthandel weit über saisonale Preisschwankungen hinaus prägen. Wer genauer hinsieht, erkennt eine Branche, die nicht nur mit Klima und Logistik ringt, sondern zunehmend in die großen machtpolitischen und wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen unserer Zeit hineingezogen wird.

Der Umstand, dass die Messe trotz des kältesten Winters seit 15 Jahren nahezu reibungslos verlief, wurde von den Veranstaltern als Beleg für die Robustheit der Branche gefeiert.

Tatsächlich jedoch verweist dieser Erfolg weniger auf heroische Widerstandskraft als auf eine strukturelle Notwendigkeit: Der globale Fruchthandel ist derart fein austariert, dass Ausfälle kaum tolerabel sind. Jeder Container, jede Kühlkette, jeder Hafenumschlag ist Teil eines Systems, das auf präzise Taktung angewiesen ist. In diesem übertragenden Sinne ist die Anwesenheit in Berlin weniger Ausdruck von Optimismus als von Zwang zur Präsenz.

Von der Wachstumslogik zur Risikokalkulation

Über Jahrzehnte war der Fruchthandel von Expansion geprägt: neue Anbauregionen, neue Sorten, neue Märkte, verlängerte Saisons. Heute jedoch dominiert eine andere Denkweise. Unternehmen sprechen nicht mehr primär über Wachstum, sondern über Risiko. Klimatische Extremereignisse, geopolitische Spannungen, volatile Frachtrouten und strengere Regulierungen haben dazu geführt, dass Unsicherheit zur zentralen betriebswirtschaftlichen Größe geworden ist.

Versicherungsprämien steigen, Lieferverträge werden kürzer und komplexer, und die Frage, welche Herkunftsländer als verlässlich gelten, wird zunehmend politisch bewertet.

Besonders deutlich wird dieser Wandel in der Logistik. Was einst als austauschbare Dienstleistung galt, ist heute strategischer Kern der Wertschöpfung. Kühlcontainer, Lagerhäuser, Hafeninfrastruktur und digitale Rückverfolgbarkeitssysteme entscheiden darüber, wer im Markt bestehen kann. Hier sind Unternehmen wie Hapag-Lloyd, Kühne+Nagel, DHL aber auch andere zunehmend gefragt. Die paradoxe Situation, dass Frachtraten möglicherweise sinken, während die operative Unsicherheit hoch bleibt, zwingt Unternehmen zu neuen Strategien: Redundanz wird wichtiger als Effizienz.