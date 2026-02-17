Ihre wichtigsten Termine
Spannende Zahlen von: Medtronic, Kerry Group, Carrefour, InterContinental Hotels
Unternehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: InterContinental Hotels, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Irland: Medtronic, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Irland: Kerry Group, Jahreszahlen
17:45 Uhr, Frankreich: Carrefour, Jahreszahlen
Konjunkturdaten
Rumänien: Zentralbank, Zinsentscheid
08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 1/26
08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26
12:00 Uhr, Irland: Handelsbilanz 12/25
14:30 Uhr, USA: Empire State Bericht 2/26
14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 1/26
16:00 Uhr, USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 17.02.2025
Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN Bruttoinlandsprodukt annualisiert 00:50 JPN Gross Domestic Product Deflator (YoY) 00:50 JPN Gross Domestic Product (QoQ) 12:00 DEU EZB-Mitglied Nagel spricht 15:30 USA Fed's Harker speech 16:20 USA Fed-Mitglied Bowman spricht
