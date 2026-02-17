    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInterContinental Hotels Group AktievorwärtsNachrichten zu InterContinental Hotels Group

    Spannende Zahlen von: Medtronic, Kerry Group, Carrefour, InterContinental Hotels

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Zahlen von: Medtronic, Kerry Group, Carrefour, InterContinental Hotels
    Foto: picture alliance / Photoshot - picture alliance / Photoshot

    Unternehmenstermine

    08:00 Uhr, Großbritannien: InterContinental Hotels, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Irland: Medtronic, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Irland: Kerry Group, Jahreszahlen
    17:45 Uhr, Frankreich: Carrefour, Jahreszahlen

    Konjunkturdaten

    Rumänien: Zentralbank, Zinsentscheid
    08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 1/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26
    12:00 Uhr, Irland: Handelsbilanz 12/25
    14:30 Uhr, USA: Empire State Bericht 2/26
    14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 1/26
    16:00 Uhr, USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 17.02.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:50JapanJPNBruttoinlandsprodukt annualisiert
    00:50JapanJPNGross Domestic Product Deflator (YoY)
    00:50JapanJPNGross Domestic Product (QoQ)
    12:00DeutschlandDEUEZB-Mitglied Nagel spricht
    15:30USAUSAFed's Harker speech
    16:20USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    alle Termine anzeigen »


    Reports
    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Spannende Zahlen von: Medtronic, Kerry Group, Carrefour, InterContinental Hotels Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
