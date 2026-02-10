Zahl der Insolvenzen im Jahresvergleich gestiegen

HALLE (dpa-AFX) - Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften ist im Jahresvergleich leicht gestiegen. Zwar seien im Januar mit 1.391 Insolvenzen acht Prozent weniger als noch im Dezember gezählt worden, teilte das Institut mit. Zugleich waren es aber vier Prozent mehr als im Januar 2025.

Laut IWH waren im vergangenen Monat in den größten 10 Prozent der insolventen Unternehmen fast 17.000 Arbeitsplätze betroffen. Das seien 10 Prozent mehr betroffene Beschäftigte als im Dezember 2025 und 18 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.