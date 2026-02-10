    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    IWH

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zahl der Insolvenzen im Jahresvergleich gestiegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Insolvenzen leicht gestiegen, Januar 1.391 Fälle.
    • 17.000 Arbeitsplätze betroffen, 10% mehr als Dezember.
    • Hohe Insolvenzzahlen im Q1 2026, Entspannung ab April.
    IWH - Zahl der Insolvenzen im Jahresvergleich gestiegen
    Foto: Siarhei - 356130783

    HALLE (dpa-AFX) - Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften ist im Jahresvergleich leicht gestiegen. Zwar seien im Januar mit 1.391 Insolvenzen acht Prozent weniger als noch im Dezember gezählt worden, teilte das Institut mit. Zugleich waren es aber vier Prozent mehr als im Januar 2025.

    Laut IWH waren im vergangenen Monat in den größten 10 Prozent der insolventen Unternehmen fast 17.000 Arbeitsplätze betroffen. Das seien 10 Prozent mehr betroffene Beschäftigte als im Dezember 2025 und 18 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

    "Stabilisierung auf hohem Niveau" möglich

    Trotz des jüngsten Rückgangs der Insolvenzzahlen erwarten die Expertinnen und Experten für das erste Quartal 2026 hohe Insolvenzzahlen, wie es hieß. Während die Zahlen im Februar und März weiterhin als hoch prognostiziert werden, sei dann ab April jedoch "Entspannung möglich". Es sei mit einer Stabilisierung auf hohem Niveau zu rechnen, hieß es.

    Das IWH erhebt eigenen Angaben nach seit Jahresbeginn 2020 Daten zu insolventen Personen- und Kapitalgesellschaften. Unter den Unternehmen waren im Januar den Angaben nach mehrere größere Personaldienstleister und eine größere Autovermietung sowie ein größerer Gebäudedienstleister./ija/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    IWH Zahl der Insolvenzen im Jahresvergleich gestiegen Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften ist im Jahresvergleich leicht gestiegen. Zwar seien im Januar mit 1.391 Insolvenzen acht Prozent weniger als noch im Dezember gezählt worden, teilte das Institut mit. Zugleich waren es …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     