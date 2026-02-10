    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCisco Systems AktievorwärtsNachrichten zu Cisco Systems

    Konkurrenz für Nvidia und Broadcom: Neuer Chip für KI-Rechenzentren!

    Cisco bringt einen neuen Netzwerkchip für Künstliche Intelligenz. Der Konzern attackiert Nvidia und Broadcom im boomenden Markt für Rechenzentren.

    Foto: Thiago Prudencio/DAX via ZUMA Press Wire/dpa

    Cisco Systems hat einen neuen Netzwerkchip und einen dazugehörigen Router vorgestellt und zielt damit auf den rasant wachsenden Markt für Infrastruktur der Künstlichen Intelligenz. Der Konzern will sich ein Stück vom erwarteten Investitionsboom sichern, der sich laut Cisco auf rund 600 Milliarden US-Dollar beläuft. Wie Reuters berichtet, tritt Cisco mit dem neuen Produkt direkt gegen die Platzhirsche Nvidia und Broadcom an.

    Die Aktie von Cisco zeigte sich vorbörslich kaum bewegt und lag mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 86,98 US-Dollar.

    Neuer Chip für extreme Datenlasten

    Im Zentrum der Offensive steht der neue Switch-Chip Silicon One G300. Cisco plant den Verkaufsstart für die zweite Jahreshälfte. Der Chip soll große Rechenzentren dabei unterstützen, Daten schneller und zuverlässiger zu transportieren, insbesondere dort, wo Hunderttausende Verbindungen parallel aktiv sind. Ziel ist es, dass Chips für Training und Auslieferung von Systemen der Künstlichen Intelligenz effizienter miteinander kommunizieren.

    Gefertigt wird der Silicon One G300 mit der 3-Nanometer-Technologie von TSMC. Cisco integriert dabei mehrere neue Funktionen, die wie Stoßdämpfer wirken sollen. Sie verhindern, dass Netzwerke bei plötzlichen Spitzen im Datenverkehr ausgebremst werden.

     

    Automatische Umleitung beschleunigt KI-Jobs

    Nach Angaben von Cisco kann der neue Chip bestimmte Rechenaufgaben der Künstlichen Intelligenz um bis zu 28 Prozent beschleunigen. Möglich wird das unter anderem durch eine automatische Umleitung von Daten, sobald Probleme im Netzwerk auftreten. Dieser Vorgang erfolgt innerhalb von Mikrosekunden.

    "Das passiert, wenn man Zehntausende, Hunderttausende von Verbindungen hat – das kommt ziemlich regelmäßig vor", sagte Martin Lund, Executive Vice President der Hardware-Sparte von Cisco, im Gespräch mit Reuters. "Wir konzentrieren uns auf die Gesamteffizienz des Netzwerks von Ende zu Ende."

    Konkurrenz schläft nicht

    Netzwerktechnologie entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Wettbewerbsfeld im Markt für Künstliche Intelligenz. Nvidia hatte bei der Präsentation seiner jüngsten Systeme selbst einen neuen Netzwerkchip vorgestellt, der direkt mit den Produkten von Cisco konkurriert. Auch Broadcom zielt mit seiner Tomahawk-Chipreihe auf denselben Markt. Der Wettlauf um die Datenströme der Künstlichen Intelligenz gewinnt damit weiter an Intensität.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Saskia Reh
