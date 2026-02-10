KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS
Tui unentschlossen - Quartal solide, aktuell schwächer
- Tui-Aktien zeigen nach Zahlen keinen klaren Trend.
- Papiere rutschten um 3% unter Xetra-Schluss.
- Jahresziele bestätigt, Geschäftslage bleibt herausfordernd.
(Es wird klargestellt, dass das erste Geschäftsquartal bis Ende Dezember läuft.)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Tui haben am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen knapp unter ihrem Hoch seit 2023 keinen klaren Trend gezeigt. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere der Hannoveraner zunächst um 3 Prozent unter ihren Xetra-Schluss, drehten aber zuletzt wieder leicht ins Plus.
Karan Puri von JPMorgan bewertete das erste Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) als solide. Aktuell laufe das Geschäft aber nicht ganz so gut. Die Jahresziele für das Gesamtjahr seien allerdings bestätigt worden.
Tui-Aktien sind zuletzt recht gut gelaufen. Seit dem Zwischentief Anfang November knapp unter 7 Euro ging es bis zum Montagmorgen auf fast 9,56 Euro aufwärts - ein Hoch seit fast drei Jahren./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,79 % und einem Kurs von 8,88 auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -7,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,81 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,56 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,556EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +32,57 %/-0,57 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.
Abwarten! TUI hat von Jahr zu Jahr geliefert. Der Kurs ist kaum gefolgt. Es war ein langweiliges, immer wiederkehrendes Muster nach den Zahlen - so wie es auch heute anscheinend passiert. Allerdings hat sich insgesamt nach meinem Eindruck in den letzten 3 Monaten einiges an der Börse geändert. Softwaretitel werden fast durch die Bank abverkauft aus Angst vor KI-Disruption. Investiert wird mehr in Firmen, die von dieser Veränderung nicht betroffen sind oder durch KI-Anwendung sogar produktiver werden können. Und TUI gehört für mich eindeutig dazu.
Ja, der bin ich.