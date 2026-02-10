BERENBERG stuft VINCI auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vinci von 140 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Jahreszahlen des Infrastrukturkonzerns habe er seine Umsatzprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht, schrieb Harry Goad am Montagabend in seinem Resümee./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 132,5EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harry Goad

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 145,00 € , was eine Steigerung von +8,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer