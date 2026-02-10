BERENBERG stuft VINCI auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vinci von 140 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Jahreszahlen des Infrastrukturkonzerns habe er seine Umsatzprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht, schrieb Harry Goad am Montagabend in seinem Resümee./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 132,5EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Harry Goad
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 145
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
