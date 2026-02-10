JEFFERIES stuft BP auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach der Aussetzung von Aktienrückkäufen mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Hold" belassen. "Bye bye Buybacks", betitelte Mark Wilson seine erste Reaktion hierzu am Dienstag. Das um 1,5 Milliarden US-Dollar erhöhte Einsparziel des Ölkonzerns sei wohl eine "mechanische Erhöhung" im Zusammenhang mit dem Verkauf der 65-prozentige Mehrheitsbeteiligung an der Schmierstofftochter Castrol./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,60 % und einem Kurs von 5,23EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,4

Kursziel alt: 4,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



