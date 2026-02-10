WARBURG RESEARCH stuft Grenke auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke von 29,70 auf 25,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein robustes Neugeschäftswachstum von 7,8 Prozent sei angesichts der schwierigen Marktlage eine sehr gute Leistung des IT-Leasinganbieters, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee der Zahlen. Für 2026 und 2027 reduzierte sie allerdings ihre Ergebnisprognosen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 15,04EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Pläsier

Analysiertes Unternehmen: Grenke

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25,20

Kursziel alt: 29,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

