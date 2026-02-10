BERENBERG stuft BP auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BP nach Zahlen mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Ölkonzerns hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Henry Tarr am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,60 % und einem Kurs von 5,23EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Henry Tarr
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,2
Kursziel alt: 5,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henry Tarr
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,2
Kursziel alt: 5,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte