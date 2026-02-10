SMA Solar Technology - Aktie gewinnt kräftig - 10.02.2026

Die SMA Solar Technology Aktie notiert aktuell bei 34,02€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,87 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,58 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SMA Solar Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,58 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 34,02€, mit einem Plus von +4,87 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SMA Solar Technology Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +16,01 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -10,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,48 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SMA Solar Technology um -5,07 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,62 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,25 % 1 Monat -10,48 % 3 Monate +16,01 % 1 Jahr +129,15 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,18 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Bei SMA Solar läuft seit dem Spätherbst eine Toppbildung. Zum Wochenstart steht die Aktie des Solar-Wechselrichterherstellers kurz davor, dieses Topp zu vollenden - wohin könnte der Kurs aus charttechnischer Sicht laufen, wenn es dazu kommen sollte?

So schlagen sich die Wettbewerber von SMA Solar Technology

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,08 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -0,06 %. SolarEdge verliert -0,75 %

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.