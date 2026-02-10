AKTIE IM FOKUS
Aixtron mit neuem Schwung - Jefferies: KI-Potenzial unterschätzt
- Aixtron-Aktien steigen auf 23,15 Euro, +10% Gewinn.
- Jefferies hebt Kursziel auf 27 Euro, 17% Potenzial.
- KI-Investitionen stärken Umsatzprognosen bis 2027.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies hat die Aktien von Aixtron am Dienstag mit 23,15 Euro auf das höchste Niveau seit Mai 2024 getrieben. Dabei gewannen sie fast 10 Prozent und bauten das Jahresplus auf ein Drittel aus.
Die Papiere des Chipausrüsters seien ein bisher unterschätzter KI-Wert, dem eine Beschleunigung bevorstehe, schrieb Analyst Om Bakhda zu seiner Empfehlung. Sein Kursziel stockte er deutlich auf 27 Euro auf und signalisiert damit auf aktuellem Niveau noch fast 17 Prozent Spielraum nach oben.
Steigende Investitionen der großen KI-Konzerne in ihre Cloud-Dienste und Signale, dass Netzwerkunternehmen ihre Ausgaben vorzögen, stärkten die Umsatzaussichten von Aixtron im Bereich Optoelektronik für 2026 und auch 2027, so der Experte.
So hatten Amazaon, Alphabet , Meta und Microsoft zuletzt ihre Investitionspläne für 2026 in atemberaubende Höhe aufgestockt - allen voran Amazon auf insgesamt rund 200 Milliarden Dollar.
Hinzu kommt laut Bakhda das mittelfristig ohnehin spannende Narrativ für GaN-Leistungselektronik und weniger Risiken im Bereich Siliziumkarbid. Insgesamt sieht Bakhda eine gute Ausgangslage für eine Neubewertung der Aktien.
Mit dem Kurssprung nehmen die Aixtron-Aktien ihre Ende Oktober gestartete Rally nach einer kurzen Konsolidierung wieder auf. Seither haben sie um rund 80 Prozent zugelegt. Bereits damals hatten Analysten nach einer Durststrecke Anzeichen einer Geschäftsbelebung ausgemacht sowie auf großes KI-Potenzial verwiesen. Aixtron sei die nächste große Wette mit Blick auf KI und Rechenzentren und vermutlich der am meisten unterschätzte KI-Profiteur der Branche, hatte etwas die Investmentfirma Kerrisdale Capital Anfang November geschrieben.
Im Fokus steht vor allem das langfristige Geschäftspotenzial durch neue Energiearchitekturen für stromhungrige KI-Rechenzentren. Für diese braucht es Elektronikchips, die mit Anlagen von Aixtron hergestellt werden. Konkret geht es um die Einführung neuer 800-Volt-Architekturen, die sowohl Chips aus Galliumnitrid (GaN) als auch aus Siliziumcarbid-Chips benötigen. Diese sind effizienter als herkömmliche Siliziumchips./ag/mis/jha/
Repost from someone much better informed and educated (CWL1)
Infineon’s Dresden facility, specifically its new Smart Power Fab, is designed to produce power semiconductors on 300mm wafers, including Wide-Bandgap (WBG) materials like Silicon Carbide (SiC) and Gallium Nitride (GaN), alongside traditional silicon. While the primary 200mm SiC hub is in Kulim, Malaysia, and 300mm GaN development is driven by Villach, Austria, Dresden is a key site for manufacturing both.
Hatten wir das schon? Bernecker TV zu Aixtron (& BNTX) mit erweiterter Umsatznachfrage im Bereich HVDC für KI Rechenzentren.
Infineon-Aktie im Blick: Infineon erhöht Investitionen wegen starker KI-Nachfrage
Mit Blick auf zukünftige Umsatzpotenziale will der Chipkonzern im laufenden Jahr etwa 2,7 Milliarden Euro investieren, rund 500 Millionen mehr als zunächst geplant.
Im Bereich der Stromversorgung für KI-Rechenzentren rechnet Infineon für das kommende Geschäftsjahr mit 2,5 Milliarden Euro Umsatz, das wäre ein Wachstum von 1 Milliarde Euro verglichen mit den für dieses Jahr erwarteten Einnahmen, die Infineon bestätigte.