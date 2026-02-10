    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1

    AKTIEN IM FOKUS

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kursrutsche bei Ionos und 1&1 belasten auch United Internet

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS streicht Kaufempfehlungen für Ionos und 1&1.
    • Aktien von Ionos und 1&1 fallen stark, Sorgen um KI.
    • United Internet bleibt Kaufempfehlung, günstig für Anleger.
    AKTIEN IM FOKUS - Kursrutsche bei Ionos und 1&1 belasten auch United Internet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Negative Analystenaussagen der UBS haben am Dienstag die Aktien aus dem Konzernumfeld von United Internet belastet. Die Schweizer Großbank hatte die Kaufempfehlungen für die beiden Töchter des Mobilfunk- und Internetkonzerns gestrichen, was die Titel von Ionos mit acht Prozent belastete und jene von 1&1 mit 4,4 Prozent. In der Folge büßten die Aktien des Mutterkonzerns 4,6 Prozent an Wert ein.
    Bei 1&1 und United Internet sah die Bilanz der Kursentwicklung in den vergangenen Monaten besser aus, was die etwas geringeren Abgaben am Dienstag mit erklärt. Die Titel der Webhosting-Tochter Ionos sind derzeit im Konzern das Sorgenkind der Anleger, indem sie ihre Talfahrt mit einem Tief seit fast einem Jahr fortsetzten. Die Aktien haben seit ihrem August-Hoch schon mehr als 40 Prozent an Wert verloren, was der UBS-Experte Polo Tang am Dienstag mit Sorgen vor störendem Einfluss durch Lösungen der Künstlichen Intelligenz begründete.

    Mit Blick auf Ionos rechnet Tang "kurzfristig nicht mit einem beruhigenden Trend". Die Ziele für 2026 signalisierten zwar ein beschleunigtes Wachstum, doch dies werde die derzeit vorhandenen Befürchtungen, dass das Unternehmen im KI-Bereich hinterherhinkt, kaum zerstreuen. Viele Anleger befürchteten, dass der Aufstieg von KI-gestützten Tools die Lösungen von Ionos überflüssig machen könnte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu United Internet AG!
    Long
    24,40€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 10,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    28,96€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 10,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Getrieben vom eingedampften Ausbau des eigenen Mobilfunknetzes waren 1&1 zuletzt auf einem Hoch seit 2021 angekommen, was der Experte jetzt zur Abstufung auf "Neutral" nutzte. Ein Zusammenschluss mit einem anderen deutschen Netzbetreiber sei zwar eine Option, liege derzeit aber nicht auf der Hand. Eine weitere Einschränkung der Mittel für den Netzausbau wäre bei 1&1 zwar positiv für den Barmittelfluss, stehe aber auch nicht unmittelbar bevor.

    Analyst Tang behielt in seinen Studien zu den drei Konzernaktien am Dienstag einzig für United Internet seine Kaufempfehlung bei, da die Mutter im Konzerngebilde der günstigste Weg für Anleger sei. Der Wert von Ionos und 1&1 impliziere einen negativen Eigenkapitalwert für den Rest des Unternehmens, argumentierte der Experte. Das Ende der Fahnenstange sieht er daher nicht erreicht, auch wenn die United-Aktien im Januar mit 1&1-Rückenwind auf ein Hoch seit 2022 gestiegen waren./tih/jsl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 25,15 auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um -15,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,29 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +19,15 %/+91,49 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu 1&1 - 554550 - DE0005545503

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über 1&1. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Kursrutsche bei Ionos und 1&1 belasten auch United Internet Negative Analystenaussagen der UBS haben am Dienstag die Aktien aus dem Konzernumfeld von United Internet belastet. Die Schweizer Großbank hatte die Kaufempfehlungen für die beiden Töchter des Mobilfunk- und Internetkonzerns gestrichen, was die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     