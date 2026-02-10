Kursrutsche bei Ionos und 1&1 belasten auch United Internet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Negative Analystenaussagen der UBS haben am Dienstag die Aktien aus dem Konzernumfeld von United Internet belastet. Die Schweizer Großbank hatte die Kaufempfehlungen für die beiden Töchter des Mobilfunk- und Internetkonzerns gestrichen, was die Titel von Ionos mit acht Prozent belastete und jene von 1&1 mit 4,4 Prozent. In der Folge büßten die Aktien des Mutterkonzerns 4,6 Prozent an Wert ein.

Bei 1&1 und United Internet sah die Bilanz der Kursentwicklung in den vergangenen Monaten besser aus, was die etwas geringeren Abgaben am Dienstag mit erklärt. Die Titel der Webhosting-Tochter Ionos sind derzeit im Konzern das Sorgenkind der Anleger, indem sie ihre Talfahrt mit einem Tief seit fast einem Jahr fortsetzten. Die Aktien haben seit ihrem August-Hoch schon mehr als 40 Prozent an Wert verloren, was der UBS-Experte Polo Tang am Dienstag mit Sorgen vor störendem Einfluss durch Lösungen der Künstlichen Intelligenz begründete.

Mit Blick auf Ionos rechnet Tang "kurzfristig nicht mit einem beruhigenden Trend". Die Ziele für 2026 signalisierten zwar ein beschleunigtes Wachstum, doch dies werde die derzeit vorhandenen Befürchtungen, dass das Unternehmen im KI-Bereich hinterherhinkt, kaum zerstreuen. Viele Anleger befürchteten, dass der Aufstieg von KI-gestützten Tools die Lösungen von Ionos überflüssig machen könnte.