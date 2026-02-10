AKTIEN IM FOKUS
Kursrutsche bei Ionos und 1&1 belasten auch United Internet
- UBS streicht Kaufempfehlungen für Ionos und 1&1.
- Aktien von Ionos und 1&1 fallen stark, Sorgen um KI.
- United Internet bleibt Kaufempfehlung, günstig für Anleger.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Negative Analystenaussagen der UBS haben am Dienstag die Aktien aus dem Konzernumfeld von United Internet belastet. Die Schweizer Großbank hatte die Kaufempfehlungen für die
beiden Töchter des Mobilfunk- und Internetkonzerns gestrichen, was die Titel von Ionos mit acht Prozent belastete und jene von 1&1 mit 4,4 Prozent. In der Folge büßten die Aktien des
Mutterkonzerns 4,6 Prozent an Wert ein.
Bei 1&1 und United Internet sah die Bilanz der Kursentwicklung in den vergangenen Monaten besser aus, was die etwas geringeren Abgaben am Dienstag mit erklärt. Die Titel der Webhosting-Tochter Ionos sind derzeit im Konzern das Sorgenkind der Anleger, indem sie ihre Talfahrt mit einem Tief seit fast einem Jahr fortsetzten. Die Aktien haben seit ihrem August-Hoch schon mehr als 40 Prozent an Wert verloren, was der UBS-Experte Polo Tang am Dienstag mit Sorgen vor störendem Einfluss durch Lösungen der Künstlichen Intelligenz begründete.
Mit Blick auf Ionos rechnet Tang "kurzfristig nicht mit einem beruhigenden Trend". Die Ziele für 2026 signalisierten zwar ein beschleunigtes Wachstum, doch dies werde die derzeit vorhandenen Befürchtungen, dass das Unternehmen im KI-Bereich hinterherhinkt, kaum zerstreuen. Viele Anleger befürchteten, dass der Aufstieg von KI-gestützten Tools die Lösungen von Ionos überflüssig machen könnte.
Getrieben vom eingedampften Ausbau des eigenen Mobilfunknetzes waren 1&1 zuletzt auf einem Hoch seit 2021 angekommen, was der Experte jetzt zur Abstufung auf "Neutral" nutzte. Ein Zusammenschluss mit einem anderen deutschen Netzbetreiber sei zwar eine Option, liege derzeit aber nicht auf der Hand. Eine weitere Einschränkung der Mittel für den Netzausbau wäre bei 1&1 zwar positiv für den Barmittelfluss, stehe aber auch nicht unmittelbar bevor.
Analyst Tang behielt in seinen Studien zu den drei Konzernaktien am Dienstag einzig für United Internet seine Kaufempfehlung bei, da die Mutter im Konzerngebilde der günstigste Weg für Anleger sei. Der Wert von Ionos und 1&1 impliziere einen negativen Eigenkapitalwert für den Rest des Unternehmens, argumentierte der Experte. Das Ende der Fahnenstange sieht er daher nicht erreicht, auch wenn die United-Aktien im Januar mit 1&1-Rückenwind auf ein Hoch seit 2022 gestiegen waren./tih/jsl/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 25,15 auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um -15,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,43 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,29 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +19,15 %/+91,49 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu 1&1 - 554550 - DE0005545503
Das denkt die wallstreetONLINE Community über 1&1. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article6912d6e60580923d0998dafb/1-1-hat-alle-seine-handykunden-im-eigenen-netz.html
--
Empfohlen von WELT News für Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cellular.n24hybrid
Das Handelsblatt schreibt über neues Interesse an einer Zusammenarbeit (oder Übernahme?) von Telefonica an 1&1:
https://nachrichten.handelsblatt.com/474f8daa614c8b2aeaac49d5d0136efe9796d0f9e5bf537fabf8bd4d06d0111534e10f51838e8fc9b1f9b6ac3cd7a9ba0100163829?product=hb&utm_medium=in&utm_source=app&utm_campaign=verschenken
Das ergibt dann als EK je Aktie im Konzern 34,56 € und bei der AG 39,52 € je Aktie.
Beide Werte sind also wesentlich höher als die angebotene Abfindung von 18,50 €.
Anzumerken ist allerdings dass der höhere Wert des EK bei der AG darauf beruht, dass die Tochtergesellschaften der AG immer noch zu Anschaffungswerten bilanziert sind, der Konzernwert (alle Gesellschaften zusammen, aktuell bewertet) aber fast 1 Milliarde tiefer liegt. Da besteht dann eigentlich ein Abschreibungsbedarf bei der 1&1 AG.
Wenn nun United Internet nur 18,50 bietet, ist dann der Firmenwert der 1&1 noch weniger, müsste also da kräftig neu bewertet werden?
Oder will man bei United nach der Abfindungsoperation deren Anteil an der 1&1 neu bewerten, eine Zuschreibung machen?
All das sind offene Fragen, die wir Kleinaktionäre nicht kennen sollen.
Übrigens liegt das EK von United Internet (Konzern) bei nur 4,8 Mrd €. Und auf der Aktivseite stehen dort noch 3,6 Mrd Firmenwerte, die man wohl irgenwie
rausbekommen könnte, wenn man die 1&1 Aktienreste mit nur noch 18,5 € erwirbt. Es gibt also viele Fragen in diesem Spiel der Finanz- und Steueringenieure.
Schade, dass man die Hauptversammlungen schon vorbei sind. Es hätte viele Fragen gegeben.