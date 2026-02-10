    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKodiak Copper AktievorwärtsNachrichten zu Kodiak Copper
    Kodiak erweitert Landbesitz im Mohave-Kupfer-Porphyr-Projekt in Arizona

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    10. Februar 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass es 82 Claims neben seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Explorationsprojekt Mohave abgesteckt hat, um die Fläche des Grundstücks auf 210 Claims (16,8 km²) zu vergrößern. Wie das Flaggschiff-Projekt MPD von Kodiak im Süden von British Columbia ist auch Mohave in einer mineralreichen Region mit ausgezeichneter Infrastruktur. Das Projekt befindet sich in der Nähe der Kupfermine Bagdad von Freeport McMoran in der Basin and Range Province im Mohave County, Arizona, USA (Abbildung 1).

     

    Projekt-Highlights

     

    -          Explorationen und begrenzte Bohrungen früherer Betreiber deuten darauf hin, dass es in Mohave ein großes System von porphyrartigen Cu-Mo-Ag-Mineralisierungen gibt.

    -          Beispiele für gemeldete historische Bohrergebnisse sind 0,49 % Cu über 59,4 m, 0,3 % Cu über 70,7 m und 0,35 % Cu über 41,2 m (Abbildung 2).

    -          Mehrere kreisförmige geochemische und geophysikalische Anomalien von Cu-Mo-Ag im Boden/Gestein wurden noch nicht vollständig durch Bohrungen untersucht.

    -          Die neuen Claims westlich des ursprünglichen Grundstücks ertrecken sich über eine induzierte Polarisationsanomalie (IP) sowie vielversprechende radiometrische und magnetische Strukturen. Die große IP-Anomalie mit einer Ausdehnung von 2,5 km x 2,5 km fällt mit einer ausgedehnten Gesteins- und Bodenmineralisierung zusammen. Magnetische Hochmerkmale, die sich nordwestlich und südwestlich des ursprünglichen Claim-Blocks erstrecken, stehen in Zusammenhang mit radiometrischen Anomalien. (Abbildung 2)

     

    Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: „Mohave ist ein vielversprechendes und noch wenig erkundetes Projekt mit dem Potenzial für ein großflächiges Kupfer-Porphyr-System, das sich in einer Region mit produzierenden Minen und einer ausgezeichneten Infrastruktur befindet. Angesichts der starken Nachfrage des Marktes nach Projekten für kritische Mineralien in den USA ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um den Wert dieses nicht zum Kerngeschäft gehörenden Assets zu realisieren. Die Absteckung zusätzlicher Flächen ist ein wichtiger Schritt, um das Potenzial von Mohave zum Nutzen der Aktionäre von Kodiak zu erschließen.“

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



