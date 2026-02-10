    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Letzter Ausverkauf?

    Bitcoin stabilisiert sich vor Inflationsdaten – endet der Sell-off jetzt?

    Bitcoin ringt vor den US-Inflationsdaten um Stabilität, da nachlassender Verkaufsdruck und Zinshoffnungen Spekulationen über eine Trendwende nähren.

    • Bitcoin stabilisiert sich bei 69.000 US-Dollar.
    • US-Inflationsdaten könnten Marktimpulse geben.
    • ETF-Zuflüsse brechen Abwärtstrend, positive Signale.
    Foto: Dall-E

    Der jüngste Ausverkauf am Kryptomarkt zeigt erste Ermüdungserscheinungen. Bitcoin notiert am Dienstagmittag stabiler bei rund 69.000 US-Dollar und notiert bereits den vierten Handelstag in einer engeren Handelsspanne. Zwar liegt das Wochenminus weiterhin bei etwa 11 Prozent, doch der Verkaufsdruck lässt zunehmend nach. Whales greifen wieder zu, während sich der Fokus nun auf makroökonomische Impulse richtet.

    Blick nach Washington und auf die Inflationsdaten

    Als nächster potenzieller Katalysator gelten die am Freitag anstehenden US-Verbraucherpreisdaten. Sie könnten entscheidend dafür sein, ob sich die zuletzt fragile Stabilisierung fortsetzt.

    Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der Markt durch politische Aussagen von Donald Trump, der in Aussicht stellte, die US-Wirtschaft könne um bis zu 15 Prozent wachsen, sobald Kevin Warsh sein Amt als neuer Fed-Vorsitzender antrete. Laut Trump könnte dies mit aggressiven Zinssenkungen und einer neuen Welle an Liquidität einhergehen.

    Abnehmender Verkaufsdruck, aber keine Trendwende

    "Aus Sicht der Kursentwicklung und der On-Chain-Verteilung verlangsamt sich das Tempo des Rückgangs eindeutig", sagte Tim Sun, Senior Researcher bei HashKey Group. "Ein klares Signal für eine nachhaltige Trendwende sehen wir jedoch noch nicht."

    Der Markt bleibe durch knappe Liquidität, politische Unsicherheit und verhaltene institutionelle Zuflüsse begrenzt, während regulatorische Entwicklungen weiterhin auf die Risikobereitschaft drückten.

     

    ETF-Zuflüsse brechen Abwärtstrend

    Ein wichtiges Signal kam zuletzt vom ETF-Markt. Der Spot-Bitcoin-ETF von BlackRock verbuchte am Freitag Zuflüsse von 231,6 Millionen US-Dollar, nachdem es zuvor zwei Tage in Folge Abflüsse gegeben hatte.

    Insgesamt registrierten US-Bitcoin-ETFs erstmals seit fast einem Monat wieder zwei aufeinanderfolgende Tage mit Nettozuflüssen. Laut SoSoValue flossen am Freitag 471,1 Millionen US-Dollar und am Montag weitere 144,9 Millionen US-Dollar in die Produkte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Pascal Grunow
