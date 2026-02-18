    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMoody's AktievorwärtsNachrichten zu Moody's

    Moody's, Booking Holdings, Analog Devices, Edison und Glencore legen Zahlen vor!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Sina Schuldt/dpa

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Schweiz: Straumann Holding, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Luxemburg: SAF Holland, Q4-Umsatz
    07:30 Uhr, Frankreich: Orange, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: BAE Systems, Jahreszahlen
    13:00 Uhr, USA: Analog Devices, Q1-Zahlen
    17:45 Uhr, Frankreich: Vinci, Q4-Umsatz
    18:00 Uhr, Niederlande: Euronext, Jahreszahlen
    22:00 Uhr, Irland: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen
    22:00 Uhr, USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen
    Frankreich: Carrefour, Capital Markets Day
    USA: Edison International, Q4-Zahlen
    USA: Moody's, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    00:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 1/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 1/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter12/25 (vorläufig)
    14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/25
    15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 1/26
    15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 1/26
    16:00 Uhr, USA: Frühindikator 1/26
    20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 18.02.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:00USAUSAFed's Waller speech
    00:30USAUSAFed's Waller speech
    08:00GroßbritannienGBREmployment Change (3M)
    08:00GroßbritannienGBRDurchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRILO Unemployment Rate (3M)
    08:00Euro ZoneEURTreffen der Eurogruppe
    08:00GroßbritannienGBRDurchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRClaimant Count Change
    08:00GroßbritannienGBRArbeitslosenquote
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    10:30GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Aktuelle Lage
    11:00Euro ZoneEURZEW Survey – Economic Sentiment
    14:30KanadaCANBoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
    14:30KanadaCANBoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat)
    14:30KanadaCANConsumer Price Index (MoM)
    14:30KanadaCANVerbraucherpreisindex (Jahr)
    14:30USAUSANY Empire State Manufacturing Index
    15:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    16:20USAUSAFOMC Mitglied Daly Rede
    19:00USAUSAFed-Mitglied Barr spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Dein Depot ist kein Bauchgefühl (2 Webinarfolgen)
    18:30 WebinarHSBC: Euro, Dollar, Pfund & Co. - so setzen Sie auf Währungen
    19.02. 07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
    alle Webinare anzeigen »

    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
