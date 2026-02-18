Ihre wichtigsten Termine
Moody's, Booking Holdings, Analog Devices, Edison und Glencore legen Zahlen vor!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: Straumann Holding, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Luxemburg: SAF Holland, Q4-Umsatz
07:30 Uhr, Frankreich: Orange, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: BAE Systems, Jahreszahlen
13:00 Uhr, USA: Analog Devices, Q1-Zahlen
17:45 Uhr, Frankreich: Vinci, Q4-Umsatz
18:00 Uhr, Niederlande: Euronext, Jahreszahlen
22:00 Uhr, Irland: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen
22:00 Uhr, USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen
Frankreich: Carrefour, Capital Markets Day
USA: Edison International, Q4-Zahlen
USA: Moody's, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 1/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 1/26
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter12/25 (vorläufig)
14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/25
15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 1/26
15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 1/26
16:00 Uhr, USA: Frühindikator 1/26
20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 18.02.2025
Zeit Land Relev. Termin 00:00 USA Fed's Waller speech 00:30 USA Fed's Waller speech 08:00 GBR Employment Change (3M) 08:00 GBR Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr) 08:00 GBR ILO Unemployment Rate (3M) 08:00 EUR Treffen der Eurogruppe 08:00 GBR Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr) 08:00 GBR Claimant Count Change 08:00 GBR Arbeitslosenquote 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 10:30 GBR BoE's Governor Bailey speech 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 11:00 EUR ZEW Survey – Economic Sentiment 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Consumer Price Index (MoM) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA NY Empire State Manufacturing Index 15:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 16:20 USA FOMC Mitglied Daly Rede 19:00 USA Fed-Mitglied Barr spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Dein Depot ist kein Bauchgefühl (2 Webinarfolgen)
|18:30
|Webinar
|HSBC: Euro, Dollar, Pfund & Co. - so setzen Sie auf Währungen
|19.02. 07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
