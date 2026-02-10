UBS stuft AMS-Osram auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 13,20 Franken auf "Buy" belassen. Für den Halbleiterproduzenten stehe wohl ein weiteres Übergangsjahr an, schrieb Harry Blaiklock in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden ersten Quartal liege um ein Fünftel unter der Konsensschätzung./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 9,11EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.