UBS stuft Kering auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Neutral" belassen. Die Schrumpfung sei weniger stark gewesen als erwartet, schrieb Zuzanna Pusz in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Im zweiten Halbjahr 2025 lägen das operative Ergebnis (Ebit) und die Marge des Luxusgüterkonzerns leicht über den jeweiligen Konsensschätzungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,79 % und einem Kurs von 288,5EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Kering
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 345
Kursziel alt: 345
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Kering
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 345
Kursziel alt: 345
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte