UBS stuft Kering auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Neutral" belassen. Die Schrumpfung sei weniger stark gewesen als erwartet, schrieb Zuzanna Pusz in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Im zweiten Halbjahr 2025 lägen das operative Ergebnis (Ebit) und die Marge des Luxusgüterkonzerns leicht über den jeweiligen Konsensschätzungen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,79 % und einem Kurs von 288,5EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 345

Kursziel alt: 345

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



