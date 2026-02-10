    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Quartalszahlen liefern Impulse - Indizes aber wenig bewegt

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger zurückhaltend nach Markt-Turbulenzen.
    • EuroStoxx 50 fast Rekordhoch, FTSE 100 sinkt.
    • Kering und Philips überzeugen mit starken Zahlen.
    Aktien Europa - Quartalszahlen liefern Impulse - Indizes aber wenig bewegt
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Aktienmärkten haben sich am Dienstag eher zurückgehalten. "Nach den Turbulenzen am Edelmetall- und Kryptowährungsmarkt fokussieren sich die Anleger nun wieder verstärkt auf Unternehmenszahlen und anstehende Konjunkturdaten", so Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Die Störfaktoren aus der vergangenen Woche nehmen ab, geopolitische Spannungen treten in den Hintergrund und die Volatilität am Aktienmarkt kehrt so langsam wieder in den normalen Bereich zurück."

    Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 erreichte zwischenzeitlich knapp ein neues Rekordhoch, trat gegen Mittag dann aber mit 6.061,47 Punkten wieder nahezu auf der Stelle.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Short
    6.469,64€
    Basispreis
    4,01
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.657,68€
    Basispreis
    4,19
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Außerhalb der Eurozone sank der britische Leitindex FTSE 100 um 0,37 Prozent auf 10.348,23 Zähler. Der Schweizer SMI legte dagegen um 0,12 Prozent auf 13.522,52 Punkte zu.

    Bei Einzelwerten gab es dagegen starke Bewegungen nach neuen Zahlen. Mit Erleichterung reagierten Anleger auf das Zahlenwerk von Kering . An der Pariser Börse schnellte der Aktienkurs um zwölf Prozent nach oben. Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank sieht den Luxusgüterkonzern am Beginn einer mehrjährigen Erholung. Darauf deute die solide Verbesserung im vierten Quartal im Vergleich zum dritten Jahresviertel hin.

    Die Aktien von Philips waren mit über sieben Prozent Aufschlag ebenfalls gefragt. Die Analysten von JPMorgan sprachen von besser als erwarteten Zahlen für das vierte Quartal. Nach Ansicht der Experten des Investmenthauses Jefferies überzeugten zudem die Ausblicke für 2026 und für 2028.

    Frohe Kunde gab es auch von Astrazeneca . Der Pharmakonzern stellt sich nach einem schwungvollen Jahr auf weiteres Wachstum ein und will zugleich mehr verdienen. Die Aktie lag zuletzt 0,7 Prozent im Plus.

    Gefragt waren auch die Chemiewerte. Analystin Georgina Fraser von Goldman Sachs ist zuversichtlicher für den Sektor geworden. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen einer Wirtschaftsbelebung. Sie erhöhte unter anderem das Kursziel für BASF . Die Aktie kletterte um 3,8 Prozent.

    Nicht gut kam dagegen der Quartalsbericht von BP an. Der britische Ölkonzern verschärft seine Kostensparmaßnahmen und kauft vorerst keine weiteren Aktien zurück. Überschüssige Barmittel sollen vollständig zur Stärkung der Bilanz eingesetzt werden. Da war es nur ein schwacher Trost, dass die Ergebnisse den Erwartungen entsprachen. Die Aktie sank um über vier Prozent./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,65 % und einem Kurs von 50,52 auf Tradegate (10. Februar 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +8,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 45,27 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -28,99 %/+22,29 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Quartalszahlen liefern Impulse - Indizes aber wenig bewegt Die Anleger an Europas Aktienmärkten haben sich am Dienstag eher zurückgehalten. "Nach den Turbulenzen am Edelmetall- und Kryptowährungsmarkt fokussieren sich die Anleger nun wieder verstärkt auf Unternehmenszahlen und anstehende Konjunkturdaten", …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     