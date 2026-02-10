Nvidia, Rheinmetall, Renk – Ein wechselhafter Januar in München

„Im Januar steigt der Anteil Deutschlands an den Börsenumsätzen noch einmal auf jetzt 29 (26) Prozent an und so liegen die heimischen Werte deutlich vor den USA, die mit 23 (24) Prozent ungefähr das Niveau des Vormonats halten. Auf den dritten Platz legt Kanada mit 14 (12) Prozent etwas zu, hier macht sich bereits der Crash bei Edelmetallen zum Monatsende bemerkbar, denn es sind vor allem Silberminenbetreiber wie Pan America Silver, Discovery Silver und Silvercorp Metals. Auf den weiteren Plätzen folgen Australien mit Droneshield, Korea mit SK Hynix, United Kingdom mit Fresnillo und B.A.T. Holding, die Niederlande mit ASML und Frankreich mit Total Energies.

Bei der Zahl der Orderausführungen, den Trades, bleibt es auch im Januar bei der Reihenfolge Kanada an Nummer 1 mit 22 (23) Prozent, gefolgt von den USA mit 19 (21) Prozent und Deutschland mit 18 (17) Prozent.

Die zehn meistgehandelten deutschen Aktien: Rheinmetall an der Spitze

Im Januar kam mit der Porsche Automobilholding nur ein neues Unternehmen unter die meistgehandelten zehn Titel, ansonsten gab es nur Verschiebungen in der Reihenfolge. Rheinmetall bleibt aber souverän an der Spitze, gefolgt von SAP, die zum Ende des Monats einen größeren Kursrücksetzer verzeichnen mussten. Ansonsten finden sich ausschließlich Dax-Werte wider.

Bei der Zahl der Trades hat sich die Aktie von SAP nach vorne katapultiert, gefolgt vom m:access-Wert Finexity und erst auf Platz 3 liegt Rheinmetall. Ansonsten gibt es wenig Änderungen zu den Umsätzen, außer dass der Rüstungswert Renk auf Rang 7 unter die ersten zehn kommt.

Die meistgehandelten US-Titel: Apple bleibt dominant

Bei den US-Titeln bleibt Apple auch im Januar unangefochten, während Nvidia um einen weiteren Platz auf Rang vier zurückfällt. Neu hinzu kommen alte Bekannte wie Microsoft und AMD, aber auch die Marketingplattform Applovin aus Palo Alto, das Minenunternehmen Newmont aus Denver und das Raumfahrtunternehmen Rocket Lab aus Long Beach, das es gleich auf Platz drei schafft.

Die beliebtesten US-Titel nach Orderbuchvolumen:

Legt man bei den US-Titeln die Zahl der Trades zugrunde hat sich Nvidia wieder an die Spitze gesetzt, gefolgt von SunHydrogen und der IROBOT Corp. D-Wave Quantum, Planet Labs und Netflix werden ebenfalls noch unter den zehn meistgehandelten Werten geführt.

Die zehn meistgehandelten Aktien ohne Deutschland und die USA: Edelmetall und Rohstoffe sind im Fokus

Betrachten wir den Rest der Welt belegen Droneshield aus Australien und SK Hynix aus der Republik Korea weiterhin die ersten beiden Plätze, während Novo Nordisk etwa zurückgefallen ist. Wieder ist Kanada mit drei Werten stark vertreten, aber dieses Mal ausschließlich mit Silberminen. KGHM Polska Miedz ist ebenfalls ein Minenunternehmen, angesiedelt in Lubin und spezialisiert auf Kupfererz. Noch unter die ersten zehn schafft es die tschechische CSG Group, die erst Ende Januar einen fulminanten Börsengang in Amsterdam hingelegt hatte. Das Unternehmen hat sich vor allem der Produktion von Munition verschrieben und profitiert so von der geopolitischen Großwetterlage. Zuletzt kommt auch noch die norwegische Reederei Wallenius Wilhelmsen unter die zehn meistgehandelten Titel im Januar.

Nach Zahl der Trades ändert sich bei den beiden Spitzenwerten Droneshield und SK Hynix nichts, dann folgt der tschechische Börsenneuling mit Notierung in den Niederlanden SCG Group. Unter den meistgehandelten finden wir hier noch Fintechwerx, Cartier, Sierra Madre Gold und Kirkstone Metals, alle aus Kanada, sowie Kazatomprom aus Kasachstan.

Die beliebtesten Fonds: Hauptsache Aktien

Im Januar gab es einen deutlichen Wechsel bei den meistgehandelten Fonds und die Hauptrolle spielten zweifelsfrei Aktien und Aktienstrategien. Die aktuelle Dynamik bei Silber spiegelt sich zumindest auch in einem entsprechenden Fonds wider.

Auch hier stellen wir die 10 mit dem größten Umsatzvolumen vor:

Meistgehandelte ETPs: Edelmetalle

Bei den Exchange Traded Funds (ETFs) dominiert noch deutlicher als bei Fonds die Anlageklasse der Rohstoffe beziehungsweise Edelmetalle mit allein sechs Fonds. Der Dauerbrenner MSCI-World darf genauso wenig fehlen wie Anleihen.

Die 10 ETPs mit dem größten Handelsvolumen vor:

Und Anleihen?

Anlegerinnen und Anleger an der Börse München investieren auch weiterhin sehr intensiv in Renten. Jenseits von Bundesanleihen, Obligationen sowie Staatsanleihen geben wir hier eine kurze Übersicht über die beliebtesten Anleihen – wir wählen hier die Anzahl der Orders mit Kupons von teilweise nahe 10 Prozent:

Fazit: Deutschland holt weiter auf

Nach Börsenumsätzen holt Deutschland weiter auf, nach der Anzahl der Trades liegen die USA und Kanada noch vor Deutschland. Vor allem die stark gefallenen Kurse für Edelmetalle zum Monatsende machen sich sowohl bei Aktien, wie auch bei ETPs und Fonds bemerkbar. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich das Bild im Februar wieder wandelt. Insgesamt wurden von allen Gattungen deutlich mehr unterschiedliche Finanzprodukte an der Börse München gehandelt:

3854 (3377) Aktien aus 66 (59) Ländern, 894 (643) Staats- und Unternehmens-Anleihen, 749 (598) Fonds und 1044 (644) ETPs. “