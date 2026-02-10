    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    Nvidia, Rheinmetall, Renk – Ein wechselhafter Januar in München

    Börse MünchenZu Jahresbeginn deutete alles auf eine Rallye hin, doch am Monatsende standen die meisten Indizes wieder auf dem Stand vom Monatsanfang. Zwischenzeitlich sorgte einmal mehr US-Präsident Donald Trump für eine heftigere Marktreaktion, als er wegen Grönland mit neuen Zöllen drohte. Auch wenn diese erst einmal vom Tisch sind, bleibt die Unsicherheit unter den Investoren hoch.

    Wir stellen die Marktauswertung der Börse München vor… 
    „Im Januar steigt der Anteil Deutschlands an den Börsenumsätzen noch einmal auf jetzt 29 (26) Prozent an und so liegen die heimischen Werte deutlich vor den USA, die mit  23 (24) Prozent ungefähr das Niveau des Vormonats halten. Auf den dritten Platz legt Kanada mit 14 (12) Prozent etwas zu, hier macht sich bereits der Crash bei Edelmetallen zum Monatsende bemerkbar, denn es sind vor allem Silberminenbetreiber wie Pan America Silver, Discovery Silver und Silvercorp Metals. Auf den weiteren Plätzen folgen Australien mit Droneshield, Korea mit SK Hynix, United Kingdom mit Fresnillo und B.A.T. Holding, die Niederlande mit ASML und Frankreich mit Total Energies.

    Bei der Zahl der Orderausführungen, den Trades, bleibt es auch im Januar bei der Reihenfolge Kanada an Nummer 1 mit 22 (23) Prozent, gefolgt von den USA mit 19 (21) Prozent und Deutschland mit 18 (17) Prozent.

    Die zehn meistgehandelten deutschen Aktien: Rheinmetall an der Spitze

    Im Januar kam mit der Porsche Automobilholding nur ein neues Unternehmen unter die meistgehandelten zehn Titel, ansonsten gab es nur Verschiebungen in der Reihenfolge. Rheinmetall bleibt aber souverän an der Spitze, gefolgt von SAP, die zum Ende des Monats einen größeren Kursrücksetzer verzeichnen mussten. Ansonsten finden sich ausschließlich Dax-Werte wider.

    Januar 2026 Dezember 2025 November 2025    2025
    Rheinmetall Rheinmetall Rheinmetall Rheinmetall
    SAP BMW SAP Renk Group
    Bayer Deutsche Bank Siemens Energy Allianz
    Siemens Allianz Allianz Siemens Energy
    Allianz Bayer Siemens SAP
    Siemens Energy Siemens Energy Deutsche Telekom Deutsche Telekom
    Deutsche Bank Münchener Rück Renk Group Deutsche Bank
    Münchener Rück Siemens BMW Münchener Rück
    Porsche Automobilholding BASF Deutsche Post Siemens
    BMW SAP Hensoldt Hensoldt

    Bei der Zahl der Trades hat sich die Aktie von SAP nach vorne katapultiert, gefolgt vom m:access-Wert Finexity und erst auf Platz 3 liegt Rheinmetall. Ansonsten gibt es wenig Änderungen zu den Umsätzen, außer dass der Rüstungswert Renk auf Rang 7 unter die ersten zehn kommt.

    Die meistgehandelten US-Titel: Apple bleibt dominant

    Bei den US-Titeln bleibt Apple auch im Januar unangefochten, während Nvidia um einen weiteren Platz auf Rang vier zurückfällt. Neu hinzu kommen alte Bekannte wie Microsoft und AMD, aber auch die Marketingplattform Applovin aus Palo Alto, das Minenunternehmen Newmont aus Denver und das Raumfahrtunternehmen Rocket Lab aus Long Beach, das es gleich auf Platz drei schafft.

    Die beliebtesten US-Titel nach Orderbuchvolumen:

    Januar 2026 Dezember 2025 November 2025 2025
    Apple Apple Apple Nvidia
    Amazon Oracle Nvidia Apple
    Rocket Lab Nvidia Amazon Amazon
    Nvidia Berkshire Hathaway Alphabet Class A Berkshire Hathaway
    Alphabet Class A D-Wave Quantum D-Wave Quantum D-Wave Quantum
    Berkshire Hathaway Palantir Technologies Strategy Eli Lilly
    Applovin Berkshire Hathaway A Bitmine Immersion Technologies Microsoft
    Advanced Micro Devices Tesla Berkshire Hathaway Tesla
    Newmont Alphabet Class A Alphabet Class C Alphabet Class A
    Microsoft Amazon AMD Strategy

    Legt man bei den US-Titeln die Zahl der Trades zugrunde hat sich Nvidia wieder an die Spitze gesetzt, gefolgt von SunHydrogen und der IROBOT Corp. D-Wave Quantum, Planet Labs und Netflix werden ebenfalls noch unter den zehn meistgehandelten Werten geführt.

    Die zehn meistgehandelten Aktien ohne Deutschland und die USA: Edelmetall und Rohstoffe sind im Fokus

    Betrachten wir den Rest der Welt belegen Droneshield aus Australien und SK Hynix aus der Republik Korea weiterhin die ersten beiden Plätze, während Novo Nordisk etwa zurückgefallen ist. Wieder ist Kanada mit drei Werten stark vertreten, aber dieses Mal ausschließlich mit Silberminen. KGHM Polska Miedz ist ebenfalls ein Minenunternehmen, angesiedelt in Lubin und spezialisiert auf Kupfererz. Noch unter die ersten zehn schafft es die tschechische CSG Group, die erst Ende Januar einen fulminanten Börsengang in Amsterdam hingelegt hatte. Das Unternehmen hat sich vor allem der Produktion von Munition verschrieben und profitiert so von der geopolitischen Großwetterlage. Zuletzt kommt auch noch die norwegische Reederei Wallenius Wilhelmsen unter die zehn meistgehandelten Titel im Januar.

    Januar 2026 Land Dezember 2025 Land
    Droneshield Australien Droneshield Australien
    SK Hynix Republik Korea SK Hynix Republik Korea
    ASML Niederlande Kirkstone Metals Kanada
    PAN America Silver Kanada Novo Nordisk Dänemark
    Discovery Silver Kanada Quantum eMotion Kanada
    Novo Nordisk Dänemark Nestlé Schweiz
    KGHM Polska Miedz Polen ASML Niederlande
    CSG Group N.V. Tschechien/Niederlande Pan American Silver Kanada
    Wallenius Wilhelmsen Norwegen Fresnillo Großbritannien
    Silvercorp Metals Kanada Eldorado Gold Kanada

    Nach Zahl der Trades ändert sich bei den beiden Spitzenwerten Droneshield und SK Hynix nichts, dann folgt der tschechische Börsenneuling mit Notierung in den Niederlanden SCG Group. Unter den meistgehandelten finden wir hier noch Fintechwerx, Cartier, Sierra Madre Gold und Kirkstone Metals, alle aus Kanada, sowie Kazatomprom aus Kasachstan.

    Die beliebtesten Fonds: Hauptsache Aktien

    Im Januar gab es einen deutlichen Wechsel bei den meistgehandelten Fonds und die Hauptrolle spielten zweifelsfrei Aktien und Aktienstrategien. Die aktuelle Dynamik bei Silber spiegelt sich zumindest auch in einem entsprechenden Fonds wider.

    Auch hier stellen wir die 10 mit dem größten Umsatzvolumen vor:

    Januar 2026 Dezember 2025 November 2025
    S+H SUBSTANZWERTE UBS SMALL CAPS EUROPE DEKA IMMOBILIEN EUROPA
    HSBC STRATEGIE DYNAMIK KEPLER VORSORGE MIXFONDS FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY
    FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES PLUTOS MULTI CHANCE DEKA GLOBAL CHAMPIONS
    DWS LATIN AMERIKA EQUITIES ODDO BHF EXKLUSIV: POLARIS DYNAMIC VERMÖGENSMANAGEMENT STARS OF MULTI ASSET
    STABILITAS SILBER + WEISSMETALLE FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES GLOBAL PORTFOLIO ONE
    ALLIANZ FLOATING RATE NOTES+VARIO ZINS WESTINVEST INVERSELECT VERMÖGENSMANAGEMENT WACHSTUM
    EARTH STRATEGIC RESOURCES KBI WATER FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES
    TT CONTRARIAN GLOBAL OPTOFLEX BIT GLOBAL FINTECH LEADERS
    DEKA IMMOBILIEN EUROPA ALLIANZ INCOME AND GROWTH ALLIANZ GLOBAL WATER
    DWS INVEST CONSERVATIVE OPPORTUNITIES M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE DWS TOP DIVIDENDE

    Meistgehandelte ETPs: Edelmetalle

    Bei den Exchange Traded Funds (ETFs) dominiert noch deutlicher als bei Fonds die Anlageklasse der Rohstoffe beziehungsweise Edelmetalle mit allein sechs Fonds. Der Dauerbrenner MSCI-World darf genauso wenig fehlen wie Anleihen.

    Die 10 ETPs mit dem größten Handelsvolumen vor:

    Januar 2026 Dezember 2025 November 2025
    ISHARES PHYSICAL SILVER XTRACKERS II EURO OVERNIGTH RATE SWAP ISHARES CORE MSCI WORLD
    BÖRSE STUTTGART EUWAX GOLD II ISHARES CORE MSCI WORLD HAN ETF FUTURE OF DEFENCE
    ISHARES CORE MSCI WORLD ISHARES CORPORATE BOND LARGE CAP BÖRSE STUTTGART EUWAX GOLD II
    BÖRSE STUTTGART EUWAX GOLD PIMCO US SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ISHARES PHYSICAL SILVER
    PIMCO US SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND BÖRSE STUTTGART EUWAX GOLD VANECK MS DEVELOPED MARKETS DIVIDEND
    ISHARES PHYSICAL PALLADIUM ISHARES IBOND DEC 2030 TERM CORP ISHARES PHYSICAL GOLD
    DEUTSCHE BÖRSE XETRA GOLD WISDOM TREE ISSUER X LTD BITCOIN BÖRSE STUTTGART EUWAX GOLD
    INVESCO PHYSICAL SILVER ISHARES PHYSICAL SILVER XTRACKERS II OVERNIGHT RATE SWAP
    ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS XTRACKERS PHYSICAL GOLD AMUNDI S+P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL
    ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 0-1Y ISHARES IBOND DEC 2029 TERM CORP ISHARES DOLLAR TREASURY BOND 0-1Y

    Und Anleihen?

    Anlegerinnen und Anleger an der Börse München investieren auch weiterhin sehr intensiv in Renten. Jenseits von Bundesanleihen, Obligationen sowie Staatsanleihen geben wir hier eine kurze Übersicht über die beliebtesten Anleihen – wir wählen hier die Anzahl der Orders mit Kupons von teilweise nahe 10 Prozent:

    1. Freund+Partner 21/29, Zins: 4,50 Prozent
    2. Fresenius Medical Care 25/32, Zins: 3,75 Prozent
    3. RWE 23/35, Zins: 4,125 Prozent
    4. EnBW 23/35, Zins: 4 Prozent
    5. General Electric 05/35, Zins: 4,125 Prozent
    6. RCI Banque 24/30, Zins: 3,875 Prozent
    7. Mercedes-Benz 24/30, Zins: 3,25 Prozent
    8. Volkswagen Leasing 24/31, Zins: 4 Prozent
    9. ABO Energy IHS 24/29, Zins: 7,75 Prozent
    10. R-Logitech 18/26, Zins: 10,25 Prozent

    Fazit: Deutschland holt weiter auf

    Nach Börsenumsätzen holt Deutschland weiter auf, nach der Anzahl der Trades liegen die USA und Kanada noch vor Deutschland. Vor allem die stark gefallenen Kurse für Edelmetalle zum Monatsende machen sich sowohl bei Aktien, wie auch bei ETPs und Fonds bemerkbar. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich das Bild im Februar wieder wandelt. Insgesamt wurden von allen Gattungen deutlich mehr unterschiedliche Finanzprodukte an der Börse München gehandelt:

    3854 (3377) Aktien aus 66 (59) Ländern, 894 (643) Staats- und Unternehmens-Anleihen, 749 (598) Fonds und 1044 (644) ETPs. “



    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
