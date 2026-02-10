UBS stuft FRAPORT AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Sell" belassen. Nach dem zuletzt deutlichen Kursanstieg preise die Aktie des Flughafenbetreibers in puncto Verkehrswachstum und mittelfristigem Free-Cashflow-Potenzial bereits ein optimistisches Szenario ein, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 81,05EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



