    Ihre wichtigsten Termine

    Fokus auf: Walmart, Deere & Co, Infineon, Nestle, Hochtief und Southern Company

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Charles Krupa/AP/dpa

    Unternehmenstermine

    06:00 Uhr, Niederlande: Airbus, Jahreszahlen (9.00 Jahres-Pk)
    06:45 Uhr, Schweiz: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Krones, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Knorr Bremse, Jahreszahlen (9.00 Uhr Jahres-Pk)
    07:00 Uhr, Schweiz: Nestle, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Frankreich: Nexans, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Frankreich: Renault, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: Aegon, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Schweden: Verve Group, Jahreszahlen
    07:15 Uhr, Frankreich: Air France-KLM, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Frankreich: Accor, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Q4-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Mondi, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Centrica, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Spanien: Repsol, Jahreszahlen
    09:00 Uhr, Frankreich: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Infineon, Hauptversammlung
    13:00 Uhr, USA: Walmart, Q4-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Southern Company, Q4-Zahlen
    14:00 Uhr, Deutschland: Hochtief, Jahreszahlen
    17:45 Uhr, Frankreich: Kleppiere, Jahreszahlen
    18:00 Uhr, Frankreich: Imerys, Jahreszahlen
    Schweiz: Transocean, Q4-Zahlen
    Frankreich: Orange, Capital Markets Day
    USA: Deere & Co, Q1-Zahlen

    Konjunkturdaten

    00:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenaufträge 12/25
    06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 1/26
    07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 1/26
    08:00 Uhr, Schweiz: Im- und Exporte 1/26
    10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 12/25
    10:00 Uhr, Polen: Industrieproduktion 1/26
    10:00 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 1/26
    10:00 Uhr, Italien: Leistungsbilanz 12/25
    11:00 Uhr, EU: Bauproduktion 12/25
    12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (vorläufig)
    14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 2/26
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 12/25
    16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 1/26
    16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 19.02.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:50JapanJPNExporte (Jahr)
    00:50JapanJPNAdjusted Merchandise Trade Balance
    00:50JapanJPNImporte (Jahr)
    00:50JapanJPNGüter-Handelsbilanz Gesamt
    08:00GroßbritannienGBRVerbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRPPI Core Output (YoY) n.s.a
    08:00GroßbritannienGBRConsumer Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRKern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
    20:00USAUSAFOMC Protokoll
    23:00USAUSAFed's Jefferson speech
    23:45USAUSAFed's Jefferson speech
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Frei leben statt reich träumen - Teil 4
    alle Webinare anzeigen »

