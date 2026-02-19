Ihre wichtigsten Termine
Fokus auf: Walmart, Deere & Co, Infineon, Nestle, Hochtief und Southern Company
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:00 Uhr, Niederlande: Airbus, Jahreszahlen (9.00 Jahres-Pk)
06:45 Uhr, Schweiz: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Krones, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Knorr Bremse, Jahreszahlen (9.00 Uhr Jahres-Pk)
07:00 Uhr, Schweiz: Nestle, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Nexans, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Renault, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Niederlande: Aegon, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Niederlande: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Schweden: Verve Group, Jahreszahlen
07:15 Uhr, Frankreich: Air France-KLM, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Accor, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Q4-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Mondi, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Centrica, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Spanien: Repsol, Jahreszahlen
09:00 Uhr, Frankreich: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Infineon, Hauptversammlung
13:00 Uhr, USA: Walmart, Q4-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Southern Company, Q4-Zahlen
14:00 Uhr, Deutschland: Hochtief, Jahreszahlen
17:45 Uhr, Frankreich: Kleppiere, Jahreszahlen
18:00 Uhr, Frankreich: Imerys, Jahreszahlen
Schweiz: Transocean, Q4-Zahlen
Frankreich: Orange, Capital Markets Day
USA: Deere & Co, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenaufträge 12/25
06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 1/26
07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 1/26
08:00 Uhr, Schweiz: Im- und Exporte 1/26
10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 12/25
10:00 Uhr, Polen: Industrieproduktion 1/26
10:00 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 1/26
10:00 Uhr, Italien: Leistungsbilanz 12/25
11:00 Uhr, EU: Bauproduktion 12/25
12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (vorläufig)
14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 2/26
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 12/25
16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 1/26
16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 19.02.2025
Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN Exporte (Jahr) 00:50 JPN Adjusted Merchandise Trade Balance 00:50 JPN Importe (Jahr) 00:50 JPN Güter-Handelsbilanz Gesamt 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR PPI Core Output (YoY) n.s.a 08:00 GBR Consumer Price Index (MoM) 08:00 GBR Retail Price Index (MoM) 08:00 GBR Retail Price Index (YoY) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) 08:00 GBR Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 20:00 USA FOMC Protokoll 23:00 USA Fed's Jefferson speech 23:45 USA Fed's Jefferson speech
Webinare
|Zeit
|Thema
|07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Frei leben statt reich träumen - Teil 4
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin