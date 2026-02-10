Starke operative Performance: Friedrich Vorwerk übertrifft Prognose

Die Friedrich Vorwerk Group SE ist ein führender Anbieter von Lösungen für die Energieinfrastruktur mit Fokus auf Gas-, Strom- und Wasserstoffnetze. Das Unternehmen profitiert strukturell vom Ausbau und der Modernisierung der europäischen Energieversorgung sowie von der Energiewende.



Friedrich Vorwerk hat im Geschäftsjahr 2025 Umsatz und Ergebnis deutlich über der eigenen Prognose abgeschlossen. Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte der Konzern einen Umsatz von 704,3 Mio. € und ein EBITDA von 163,3 Mio. €, was einer EBITDA-Marge von 23,2% entspricht. Damit wurde die zuletzt kommunizierte Prognose von 650–680 Mio. € Umsatz bei 20–22% EBITDA-Marge klar übertroffen, obwohl diese erst Ende Oktober bereits zum zweiten Mal angehoben wurde. Gegenüber dem Vorjahr wuchs der Umsatz um rund 41%, während sich das EBITDA um 103% mehr als verdoppelte.



Treiber der starken Entwicklung war insbesondere ein außergewöhnlich starkes viertes Quartal, in dem Friedrich Vorwerk von günstigen Witterungsbedingungen, erfolgreichen Projektabschlüssen und hohen Ergebnisbeiträgen aus laufenden Arbeitsgemeinschaften profitierte. Im Schlussquartal stieg der Umsatz auf 199,3 Mio. € (+25% yoy), während das EBITDA auf 57,5 Mio. € zulegte, was einer sehr hohen EBITDA-Marge von 28,9% entspricht.



Der Auftragsbestand lag zum Jahresende 2025 bei 1,02 Mrd. € (-14%) und sichert damit eine hohe Visibilität für die kommenden Jahre. Zwar fiel der Auftragseingang im Jahresvergleich geringer aus (-22%), das akquirierte Gesamtprojektvolumen stieg jedoch deutlich auf 990,8 Mio. € (+28%), was die weiterhin hohe Nachfrage nach Infrastrukturleistungen unterstreicht.



Besonders hervorzuheben ist zudem die sehr starke Bilanz: Der Finanzmittelbestand erhöhte sich auf 279,7 Mio. €, die Nettoliquidität lag bei 261,9 Mio. €. Zusammen mit dem weiteren Personalaufbau auf 2.243 Mitarbeiter (+15%) bildet dies laut eigenen Angaben eine solide Grundlage für die Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses.



Die Friedrich Vorwerk Aktie ist im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund mit 6,2% gewichtet.

