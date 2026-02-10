    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP AktievorwärtsNachrichten zu BP

    ROUNDUP

    Ölkonzern BP verschärft Sparmaßnahmen - Streicht Aktienrückkäufe

    Für Sie zusammengefasst
    • BP stoppt Aktienrückkäufe, stärkt Bilanz mit Barmitteln.
    • Kosten sollen bis 2027 um 5,5 bis 6,5 Mrd. USD sinken.
    • Analysten sehen Rückkaufstopp als richtigen Schritt an.
    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP verschärft seine Sparmaßnahmen und kauft vorerst keine weiteren Aktien zurück. Überschüssige Barmittel sollen vollständig zur Stärkung der Bilanz eingesetzt werden, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Bis Ende 2027 will der Konzern die Kosten nun um 5,5 bis 6,5 Milliarden US-Dollar senken.

    Die Aktie gab zuletzt deutlich um rund fünf Prozent nach und lag damit am Ende des Stoxx 50 . Händler führten die massiven Kursverluste hauptsächlich auf den Stopp der Aktienrückkäufe zurück. Zuletzt hatte BP noch vierteljährlich Aktien im Volumen von 750 Millionen Dollar zurückgekauft.

    Die Aussetzung von Aktienrückkäufen decke sich mit seiner Erwartung, schrieb Biraj Borkhataria von der kanadischen Bank RBC. Längerfristig sei das wohl die richtige Wahl des neuen Managements des Ölkonzerns.

    Für Lydia Rainforth von Barclays ist der ausgesetzte Rückkauf zur Verringerung der Verschuldung ein Schritt in die richtige Richtung. BP müsse aber noch mehr tun, um das Vertrauen in die Kapitalallokation wieder aufzubauen.

    Auch Jefferies-Analyst Mark Wilson stellt das Ende des Rückkaufprogramms in den Vordergrund. Das um 1,5 Milliarden Dollar erhöhte Einsparziel des Ölkonzerns sei wohl eine "mechanische Erhöhung" im Zusammenhang mit dem Verkauf der 65-prozentigen Mehrheitsbeteiligung an der Schmierstofftochter Castrol.

    Im vierten Quartal betrug der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn von BP 1,54 Milliarden Dollar (rund 1,3 Mrd Euro). Damit traf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Im dritten Quartal hatte der bereinigte Gewinn bei 2,2 Milliarden Dollar gelegen, im Vorjahreszeitraum bei knapp 1,2 Milliarden.

    BP hatte Mitte Januar milliardenschwere Wertberichtigungen im Schlussquartal auf den Geschäftsbereich mit Gas und weniger CO2-intensiven Energiequellen angekündigt, sodass unter dem Strich inklusive der Einmaleffekte nun ein Milliardenverlust verbucht wurde.

    Im Dezember hatte Konzernchef Murray Auchincloss den Ölkonzern nach nicht einmal zwei Jahren verlassen. Er hatte vor knapp einem Jahr eine 180-Grad-Wende hin zum Öl- und Gasgeschäft vollzogen, nachdem sein Vorgänger die Erneuerbaren Energien noch stark hatte ausbauen wollen.

    Auf Auchincloss folgt nun im April Meg O'Neill. Ihre Aufgabe dürfte es werden, den Ölriesen wieder in die Spur zu bringen. Nicht zuletzt der aktivistische Aktionär Elliott hatte in der Vergangenheit darauf gedrängt, wieder mehr in Öl und Gas zu investieren./err/niw/mis

    BP

    -3,58 %
    -2,89 %
    +9,90 %
    +4,13 %
    +1,79 %
    -10,85 %
    +82,50 %
    +26,29 %
    +28,83 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,94 % und einem Kurs von 5,266 auf Tradegate (10. Februar 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -2,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 81,14 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3364. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,7778GBP. Von den letzten 9 Analysten der BP Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -24,33 %/-5,41 % bedeutet.




