Wirtschaft
Dax kehrt am Mittag auf Vortagesniveau zurück - Symrise gefragt
Foto: adobe.stock.com
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem Start mit leichten Verlusten bis zum Mittag auf das Vortagesniveau zurückgekehrt. Um 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.023 Punkten berechnet, wenige Punkte über dem Schlussniveau vom Montag. An der Spitze der Kursliste rangierten Symrise und BASF, am Ende Qiagen, Siemens Energy und Allianz.
"Die Investoren bleiben vorerst den Dax Unternehmen treu und fokussieren sich am Dienstag verstärkt auf die zyklischen Branchen", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Aktien von Symrise führen die Gewinnerliste an und werden von BASF und den Automotivetiteln flankiert."
"Die Investoren bleiben vorerst den Dax Unternehmen treu und fokussieren sich am Dienstag verstärkt auf die zyklischen Branchen", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Aktien von Symrise führen die Gewinnerliste an und werden von BASF und den Automotivetiteln flankiert."
Anzeige
Präsentiert von
Die Hoffnung auf eine weitere Konjunkturerholung in Europa stütze das aktuelle Sentiment für europäische Aktien, so Lipkow. "Es bleibt weiterhin interessant, zu sehen, ob das aktuelle Pflänzchen der Konjunkturerholung auch ohne die wirtschaftliche Unterstützung aus den USA weiter wachsen kann. Zuletzt zeigten sich in einigen Bereichen erste nachhaltige Erholungstendenzen in Deutschland."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1905 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8400 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 69,19 US-Dollar, das waren 15 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1905 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8400 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 69,19 US-Dollar, das waren 15 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Symrise - SYM999 - DE000SYM9999
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Symrise. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Syrtakihans schrieb 02.02.26, 18:25
mitdiskutieren »
Ganz einfach: Neben der häufig angewandten Einziehung ohne GK-Herabsetzung ist auch eine solche mit GK-Herabsetzung möglich. Hierbei wird der Nennbetrag der eingezogenen Aktien mit dem GK und nur der übersteigende Teil mit den Rücklagen "verrechnet", während die Einziehung ohne GK-Herabsetzung komplett zulasten der Rücklagen geht.
Malecon schrieb 25.01.26, 11:12
mitdiskutieren »
Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdCgRIMGdk2VAIKGzrfb_7nk26WLfC39iA6A9AM6A9k4KS2gA&s
DAX-Konzern vor Trendwende
• Der DAX-Konzern startet ein Aktienrückkaufprogramm und setzt auf Wachstum.
• Nach einem schwierigen Börsenjahr könnte nun die Trendwende eingeleitet sein.
Das Timing könnte genau richtig sein: Nachdem der Aktienkurs von Symrise tief gefallen war und nun zur Erholung ansetzt, greift das Unternehmen zu: Der Spezialist für Duft- und Geschmackstoffe kündigte vergangene Woche einen Rückkauf eigener Aktien in Höhe von bis zu 400 Millionen Euro an. Dies sei ein wichtiger Schritt, um Unternehmenswerte freizusetzen, erklärt der Vorstandsvorsitzende Jean-Yves Parisot. Das Programm läuft bis zum 31. Oktober 2026. Für Symrise ist es das erste in der Unternehmensgeschichte. Ziel ist die Rückführung überschüssigen Kapitals an die Aktionäre.
Quelle: https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/dax-konzern-vor-trendwende-jetzt-noch-guenstig-einsteigen-20394049.html
💡
Profitjaegerx7x schrieb 13.01.26, 15:33
Ist aber ja dann unabhängig von der Abschreibung. Die Börse hat das doch längst vorher antizipiert. Als ob man dachte, alle Zukäufe sind genau das Wert was in der Bilanz steht und das ursprüngliche Geschäft ist dann Kernschrott.mitdiskutieren »
Daher sind nicht Cashwirksame Abschreibungen halt an sich wumpe außer ggf. für die Bilanzqualität. Das es nicht lief hat man ja in den Zahlen und der Beerttung gesehen.
Daher sind nicht Cashwirksame Abschreibungen halt an sich wumpe außer ggf. für die Bilanzqualität. Das es nicht lief hat man ja in den Zahlen und der Beerttung gesehen.
5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte