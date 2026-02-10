Dax kehrt am Mittag auf Vortagesniveau zurück - Symrise gefragt

Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdCgRIMGdk2VAIKGzrfb_7nk26WLfC39iA6A9AM6A9k4KS2gA&s









DAX-Konzern vor Trendwende





• Der DAX-Konzern startet ein Aktienrückkaufprogramm und setzt auf Wachstum .

• Nach einem schwierigen Börsenjahr könnte nun die Trendwende eingeleitet sein.





Das Timing könnte genau richtig sein: Nachdem der Aktienkurs von Symrise tief gefallen war und nun zur Erholung ansetzt, greift das Unternehmen zu: Der Spezialist für Duft- und Geschmackstoffe kündigte vergangene Woche einen Rückkauf eigener Aktien in Höhe von bis zu 400 Millionen Euro an. Dies sei ein wichtiger Schritt, um Unternehmenswerte freizusetzen, erklärt der Vorstandsvorsitzende Jean-Yves Parisot. Das Programm läuft bis zum 31. Oktober 2026 . Für Symrise ist es das erste in der Unternehmensgeschichte . Ziel ist die Rückführung überschüssigen Kapitals an die Aktionäre.





