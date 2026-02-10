DGB Nord warnt vor Jobabbau durch Reiches Energiewende-Pläne
- DGB Nord warnt vor Jobverlusten in Windbranche.
- Ausbaupläne gefährden Investitionssicherheit massiv.
- Netzausbau hinkt hinter Anlagenzubau hinterher.
HAMBURG/KIEL/SCHWERIN (dpa-AFX) - Der Plan des Bundeswirtschaftsministeriums zum Ausbau der Stromnetze und der erneuerbaren Energien gefährdet aus Sicht des DGB Nord zehntausende Arbeitsplätze in der Windbranche sowie viele Jobs in energieintensiven Industrien. "Dieser Entwurf aus dem Wirtschaftsministerium von Katherina Reiche ist das Gegenteil von Planungs- und Investitionssicherheit", sagte die DGB Nord-Vorsitzende Laura Pooth.
"In dieser Logik gewinnt immer das langsamste Pferd"
Wegen der neuen Verunsicherung drohe ein Teufelskreis: Der Ausbau der Erneuerbaren werde nicht nur gebremst, sondern auch teurer. Netzbetreiber würden ihre Netzausbauplanungen reduzieren und das führe zur weiteren Blockade neuer Windräder oder Solaranlagen. "In dieser Logik gewinnt immer das langsamste Pferd. Frau Reiche, als Bundeswirtschaftsministerin: Das kann nicht ihr, das kann nicht unser Anspruch sein", sagte Pooth.
Die Gewerkschaftschefin erinnerte an das Vorgehen des damaligen Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier (CDU), das vor gut zehn Jahren zehntausende Arbeitsplätze in der Solar- und Windbranche gekostet habe. Jetzt drohe wieder ein solches Szenario, mit der Folge, dass teure Gaskraftwerke viel länger laufen müssten als nötig. Reiche (CDU) war vor ihrem Wechsel an die Spitze des Bundeswirtschaftsministeriums Geschäftsführerin der Eon -Tochter Innogy Westenergie.
Netzausbau hält nicht mit Anlagenzubau Schritt
Dem Gesetzentwurf der Ministerin zufolge soll der Zubau von Anlagen besser mit dem Netzausbau synchronisiert und Kosten gesenkt werden. Derzeit könne der Netzausbau nicht mit dem Anlagenzubau Schritt halten. Deshalb komme es zur Vermeidung von Netzengpässen immer wieder zur sogenannten Abregelung von Wind- und Solaranlagen.
Wird die Leistung gedrosselt oder abgeschaltet, erhalten Betreiber bisher Entschädigungen, die jedes Jahr Milliarden kosten. Das will das Ministerium ändern. Besonders belastete Netzgebiete sollen als "kapazitätslimitiert" ausgewiesen werden können - im Falle von Abregelungen sollen an den entsprechenden Standorten für Neuanschlüsse keine Entschädigung mehr zu zahlen sein./klm/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,74 % und einem Kurs von 32,40 auf Tradegate (10. Februar 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -8,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 7,66 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -19,80 %/+17,21 % bedeutet.
Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999
Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Als ich meinen Erstkauf bei E.On vor über 10 Jahren getätigt habe, habe ich auch ins fallende Messer gegriffen. Bei günstigen Gelegenheiten immer mal wieder nachgekauft. So habe ich mittlerweile das doppelte Geld in E.On stecken, als ich normalerweise pro Aktie anlege. Der Wert meiner E.On Position hat sich mittlerweile ungefähr verdoppelt und eine ansehnliche Dividende gab es auch oft obendrauf.
Wie viel hast du für Schlaftabletten hinlegen müssen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Diese Aktie ist ein relevanter Anbieter von kritischer Infrastruktur. Die werden von der Politik gehegt.......und die Teuerungen aller Art in den Netzentgelten hinterlegt.