    Ferrari Aktie hebt ab - 10.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Ferrari Aktie bisher um +6,31 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Ferrari Aktie.

    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Ferrari ist ein führender Hersteller von Luxus-Sportwagen, bekannt für Leistung und Design, mit einer starken Marktstellung und exklusiven Produkten.

    Ferrari aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 10.02.2026

    Mit einer Performance von +6,31 % konnte die Ferrari Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Ferrari Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,20 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 299,05, mit einem Plus von +6,31 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Obwohl sich die Ferrari Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -21,15 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ferrari Aktie damit um +4,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,00 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Ferrari um -10,83 % verloren.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

    Ferrari Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,78 %
    1 Monat -13,00 %
    3 Monate -21,15 %
    1 Jahr -35,35 %

    Informationen zur Ferrari Aktie

    Es gibt 194 Mio. Ferrari Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,66 Mrd.EUR € wert.

    STRONG PERFORMANCE IN 2025 SETS THE FOUNDATION FOR CONTINUED GROWTH IN 2026


    STRONG PERFORMANCE IN 2025 SETS THE FOUNDATION FOR CONTINUED GROWTH IN 2026  Net revenues of Euro 7,146 million, up 7% versus prior yearOperating profit (EBIT) of Euro 2,110 million, up 12% versus prior year, with Operating profit (EBIT) margin of …

    Zahlen von Spotify, Coca-Cola, Teamviewer, AstraZeneca, Ferrari, Lyft, BP & Ford


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,91 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +0,88 %. Volkswagen notiert im Plus, mit +1,08 %. Stellantis legt um +4,53 % zu

    Ferrari Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Ferrari Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ferrari Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ferrari

    +6,76 %
    +6,55 %
    -12,71 %
    -21,35 %
    -35,61 %
    +13,74 %
    +63,85 %
    +833,67 %
    +519,99 %
    ISIN:NL0011585146WKN:A2ACKK



