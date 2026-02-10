    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsUSD/TRY WährungvorwärtsNachrichten zu USD/TRY

    USD/TRY tritt auf der Stelle – 43,63380 TRY

    USD/TRY seitwärts – Kurs unverändert bei 43,63380 TRY.

    USD/TRY tritt auf der Stelle. Mit +0,10 % Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 43,63380TRY.

    USD/TRY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,49 %
    1 Monat +1,53 %
    3 Monate +3,48 %
    1 Jahr +21,18 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte USD/TRY bei 36,00709TRY. Aus einer Anlage von 1.000TRY wäre bis heute bei einem Kurs von 43,63380TRY ein Wert von 1.211,81TRY geworden – ein Gewinn von +21,18 %.

    Informationen zur Türkischen Lira

    Die Türkische Lira, seit 1923 offizielle Währung der Republik Türkei, steht regelmäßig unter Druck. Der EUR-TRY-Kurs reagiert stark auf politische Entwicklungen, Inflation und Maßnahmen der Notenbank. Schwankungen wirken sich direkt auf Importe, Exporte und Investitionsentscheidungen aus und machen den Lirakurs zu einem sensiblen Indikator für die türkische Wirtschaft.

    Ob ein Investment in USD/TRY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    USD/TRY

    +0,10 %
    +0,49 %
    +1,53 %
    +3,48 %
    +21,18 %
    +131,81 %
    +518,73 %
    +1.394,75 %
    +3.132,15 %





