Fiserv Aktie überzeugt mit Kursplus - 10.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Fiserv Aktie. Sie steigt um +0,65 % auf 50,80€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fiserv Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 50,80€, mit einem Plus von +0,65 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Fiserv ist ein führender Anbieter von Finanztechnologien, spezialisiert auf Zahlungsabwicklung und Online-Banking. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Lösungen konkurriert es mit FIS und Global Payments. Einzigartig sind seine maßgeschneiderten Finanzlösungen und strategischen Partnerschaften.

Der heutige Anstieg bei Fiserv konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,13 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fiserv Aktie damit um -4,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,58 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Fiserv -10,53 % verloren.

Fiserv Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,56 % 1 Monat -14,58 % 3 Monate -9,13 % 1 Jahr -77,11 %

Informationen zur Fiserv Aktie

Es gibt 538 Mio. Fiserv Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,62 Mrd. € wert.

GAAP revenue growth of 1% in the quarter and 4% for the full year;GAAP EPS decreased 8% in the quarter and increased 18% for the full year;Organic revenue was flat in the quarter and increased 4% for the full year;Adjusted EPS decreased 21% in the …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,10 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,09 %. PayPal notiert im Plus, mit +0,59 %. Block (A) legt um +0,70 % zu

Fiserv Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fiserv Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fiserv Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.