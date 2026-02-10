    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpotify Technology AktievorwärtsNachrichten zu Spotify Technology
    Spotify verdient deutlich mehr - Mehr Nutzer als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Spotify steigert Umsatz um 7% auf 4,5 Mrd. Euro.
    • Operativer Gewinn wächst um fast 50% auf 701 Mio. Euro.
    • Aktive Nutzer steigen um 11% auf 751 Millionen.
    Foto: Daniel Kalker - picture alliance

    GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der Streamingdienst Spotify hat im vierten Quartal dank wachsender Abonnentenzahl deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro zu, wie die Schweden am Dienstag in Göteborg mitteilten. Der operative Gewinn legte um fast die Hälfte auf 701 Millionen Euro zu. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg um elf Prozent auf 751 Millionen und damit stärker als von Analysten erwartet. Für das laufende erste Quartal rechnet Spotify mit einem Anstieg auf 759 Millionen. Das und ein anvisierter operativer Gewinn von 660 Millionen Euro überraschte die Anleger positiv, die in New York notierte Aktie zog im vorbörslichen Handel um 17 Prozent an.

    Während die Umsätze mit Werbung für die kostenlosen Nutzerkonten im Schlussquartal auf Jahressicht um 4 Prozent sanken, konnte Spotify die Erlöse im deutlich größeren Geschäft mit Abonnenten um 8 Prozent steigern. Die Betriebskosten sanken hingegen um 10 Prozent. Das lag an geringeren Sozialbeiträge infolge des gesunkenen Kurses der Aktien, die Spotify zur Vergütung seiner Beschäftigten einsetzt.

    Unter dem Strich verdiente Spotify knapp 1,2 Milliarden Euro und damit gut dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Grund war neben dem deutlich gestiegenen operativen Gewinn auch ein besseres Finanzergebnis./men/err/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Spotify Technology Aktie

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Spotify Technology Aktie um -20,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Spotify Technology bezifferte sich zuletzt auf 82,15 Mrd..

    Die Marktkapitalisierung von Spotify Technology bezifferte sich zuletzt auf 82,15 Mrd..




