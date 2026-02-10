GOLDMAN SACHS stuft Teamviewer auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor des Anbieters für Fernwartungssoftware für 2026 bleibe hinsichtlich der wiederkehrenden Umsätze (ARR) vorsichtig, schrieb Mohammed Moawalla am Dienstag nach Quartalszahlen. Er sieht gewissen Korrekturbedarf beim Umsatzkonsens./ag/edh
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,57 % und einem Kurs von 5,64EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 13:10 Uhr) gehandelt.
