GOLDMAN SACHS stuft Teamviewer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor des Anbieters für Fernwartungssoftware für 2026 bleibe hinsichtlich der wiederkehrenden Umsätze (ARR) vorsichtig, schrieb Mohammed Moawalla am Dienstag nach Quartalszahlen. Er sieht gewissen Korrekturbedarf beim Umsatzkonsens./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,57 % und einem Kurs von 5,64EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 13:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Mohammed Moawalla

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6,50

Kursziel alt: 6,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



