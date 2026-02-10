    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank
    Commerzbank kündigt neuen Aktienrückkauf an – Mehr Wert für Aktionäre!

    Starkes Ergebnis, großzügige Ausschüttung: Die Commerzbank setzt mit Milliardengewinn, Dividende und umfangreichem Aktienrückkauf ein deutliches Signal an ihre Aktionäre.

    Commerzbank kündigt neuen Aktienrückkauf an – Mehr Wert für Aktionäre!
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
    • Die Commerzbank hat im Geschäftsjahr 2025 ein vorläufiges IFRS-Nettoergebnis von 2,63 Mrd. Euro erzielt.
    • Die Bank plant, 100% des Nettoergebnisses vor Restrukturierungsaufwendungen und nach AT1-Kuponzahlungen an die Aktionäre zurückzugeben.
    • Ein Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 540 Millionen Euro wurde beschlossen, der nach der Berichterstattung für 2025 startet und bis zum 26. März 2026 abgeschlossen sein soll.
    • Die Commerzbank plant, der Hauptversammlung eine Dividende von 1,10 Euro pro Aktie vorzuschlagen.
    • Bereits Ende 2025 wurden 1 Mrd. Euro an eigenen Aktien zurückgekauft; der verbleibende Betrag wird ab dem 12. Februar 2026 zurückgegeben.
    • Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden, und die Einzelheiten des Rückkaufprogramms werden gemäß den relevanten EU-Verordnungen bekannt gegeben.

    Der nächste wichtige Termin, Bilanzpressekonferenz 2026 / Ergebnis Q4 2025, bei Commerzbank ist am 11.02.2026.

    Der Kurs von Commerzbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,37EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,17 % im Minus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 35,80EUR das entspricht einem Plus von +1,22 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.029,00PKT (+0,02 %).


    Commerzbank

    +2,03 %
    -0,34 %
    +2,07 %
    +10,05 %
    +87,72 %
    +244,20 %
    +547,03 %
    +453,35 %
    -60,72 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Starkes Ergebnis, großzügige Ausschüttung: Die Commerzbank setzt mit Milliardengewinn, Dividende und umfangreichem Aktienrückkauf ein deutliches Signal an ihre Aktionäre.
