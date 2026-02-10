Commerzbank übertrifft Gewinnziel: Aktienrückkauf & Dividende 2025

Die Commerzbank erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein Nettoergebnis von 2,63 Mrd. Euro, übertraf damit ihr ursprüngliches Ziel und erreichte einen bereinigten Rekordwert von 3 Mrd. Euro.

Trotz Restrukturierungsaufwendungen stieg das bereinigte Nettoergebnis um rund 13 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bank startet einen weiteren Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 540 Mio. Euro, der vom 12. Februar bis spätestens 26. März 2026 dauern soll.

Für das Geschäftsjahr 2025 plant die Commerzbank eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie, deutlich höher als die Dividende von 0,65 Euro im Jahr 2024.

Insgesamt gibt die Commerzbank für 2025 rund 2,7 Mrd. Euro an Kapital an ihre Aktionäre zurück, inklusive eines bereits im Dezember 2025 abgeschlossenen Aktienrückkaufs von ca. 1 Mrd. Euro.

Die Bank plant, 100 % des Nettoergebnisses vor Restrukturierungsaufwendungen und nach Abzug der AT-1 Kuponzahlungen an die Aktionäre zurückzugeben.

Der nächste wichtige Termin, Bilanzpressekonferenz 2026 / Ergebnis Q4 2025, bei Commerzbank ist am 11.02.2026.

Der Kurs von Commerzbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,43EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,01 % im Minus.

12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 35,80EUR das entspricht einem Plus von +1,06 % seit der Veröffentlichung.

Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.022,50PKT (0,00 %).





