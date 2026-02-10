    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank
    Commerzbank übertrifft Gewinnziel: Aktienrückkauf & Dividende 2025

    Starkes Jahr für die Commerzbank: Rekordgewinne, höhere Dividende und umfangreiche Aktienrückkäufe sorgen für eine deutliche Stärkung der Aktionärsbeteiligung.

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
    • Die Commerzbank erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein Nettoergebnis von 2,63 Mrd. Euro, übertraf damit ihr ursprüngliches Ziel und erreichte einen bereinigten Rekordwert von 3 Mrd. Euro.
    • Trotz Restrukturierungsaufwendungen stieg das bereinigte Nettoergebnis um rund 13 % im Vergleich zum Vorjahr.
    • Die Bank startet einen weiteren Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 540 Mio. Euro, der vom 12. Februar bis spätestens 26. März 2026 dauern soll.
    • Für das Geschäftsjahr 2025 plant die Commerzbank eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie, deutlich höher als die Dividende von 0,65 Euro im Jahr 2024.
    • Insgesamt gibt die Commerzbank für 2025 rund 2,7 Mrd. Euro an Kapital an ihre Aktionäre zurück, inklusive eines bereits im Dezember 2025 abgeschlossenen Aktienrückkaufs von ca. 1 Mrd. Euro.
    • Die Bank plant, 100 % des Nettoergebnisses vor Restrukturierungsaufwendungen und nach Abzug der AT-1 Kuponzahlungen an die Aktionäre zurückzugeben.

    Der nächste wichtige Termin, Bilanzpressekonferenz 2026 / Ergebnis Q4 2025, bei Commerzbank ist am 11.02.2026.

    Der Kurs von Commerzbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,43EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,01 % im Minus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 35,80EUR das entspricht einem Plus von +1,06 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.022,50PKT (0,00 %).


