BERNSTEIN RESEARCH stuft Scout24 auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Drohende Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz habe die Aktien von Internet-Dienstleistern schwer belastet, schrieb Annick Maas in einer Branchenstudie am Dienstag. Ehrlicherweise müsse man jedoch sagen, dass zentrale und oftmals kostspielige Entscheidungen über den Arbeitsplatz, den Wohnsitz und das Auto unregelmäßig und oft hochemotional getroffen würden. Die Expertin hat daher unverändert eine positive Haltung zu erfahrenen Branchenspezialisten wie der Immobilienplattform Scout24./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:08 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 75,35EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Annick Maas

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 105,00 € , was eine Steigerung von +40,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer