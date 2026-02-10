BERNSTEIN RESEARCH stuft Scout24 auf 'Outperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Drohende Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz habe die Aktien von Internet-Dienstleistern schwer belastet, schrieb Annick Maas in einer Branchenstudie am Dienstag. Ehrlicherweise müsse man jedoch sagen, dass zentrale und oftmals kostspielige Entscheidungen über den Arbeitsplatz, den Wohnsitz und das Auto unregelmäßig und oft hochemotional getroffen würden. Die Expertin hat daher unverändert eine positive Haltung zu erfahrenen Branchenspezialisten wie der Immobilienplattform Scout24./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 75,35EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 105
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 105
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte