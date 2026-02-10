    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Bitcoin-Crash, Gold unsicherer Hafen: Was ist mit dem Markt los?

    Gold, Silber und Bitcoin crashen zweistellig. Während die Edelmetalle langsam aufholen, zieht es die Kryptowährung weiter abwärts. Crasht jetzt der gesamte Markt?

    • Gold, Silber und Bitcoin fallen zweistellig.
    • Bitcoin unter 70.000 USD, Liquidität sinkt weiter.
    • Marktstimmung kippt, Risiko-Assets werden verkauft.
    Foto: DALL*E

    Negative Stimmung, nachlassende Liquidität und deutliche Abflüsse aus Krypto-Fonds belasteten den Krypto-Markt.

    Im Handel am Dienstag fällt Bitcoin unter die Marke von 70.000 US-Dollar. Sollte sich die Liquiditätslage weiter verschlechtern und neue positive Impulse ausbleiben, könnte der Bitcoin-Kurs noch tiefer fallen. Am Markt kippt die Stimmung: RIsiko-Assets werden abverkauft. Die Story, dass Bitcoin da digitale Gold sein könnte: Schnee von gestern. 

    Bernstein sieht eine Bodenbildung für die Kryptowährung bei 60.000 US-Dollar. Alex Thorn, Research-Leiter bei Galaxy Digital, warnt davor, die aktuelle Schwäche zu unterschätzen. Sollte sich die Liquiditätslage weiter verschlechtern und neue positive Impulse ausbleiben, könnte der Bitcoin-Kurs noch tiefer fallen. Als mögliches Ziel nennt er den Bereich um den 200-Wochen-Durchschnitt, der aktuell bei etwa 58.000 US-Dollar liegt. 

    Aber auch Gold ließ massiv Federn: Hier mögen Gewinnmitnahmen und die Ernennung von Kevin Warsh zum neuen Fed-Chef eine erhebliche Rolle gespielt haben. Auffällig ist aber: Aus dem als risikoreich geltenen Asset Bitcoin und dem sicheren Hafen Gold wird Liquidität abgezogen. Ist das ein Crash-Signal, oder Zeichen einer Sektor-Rotation? Das erfahrt ihr in unserem neuen Podcast.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

