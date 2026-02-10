Bitcoin-Crash, Gold unsicherer Hafen: Was ist mit dem Markt los?

Im Handel am Dienstag fällt Bitcoin unter die Marke von 70.000 US-Dollar. Sollte sich die Liquiditätslage weiter verschlechtern und neue positive Impulse ausbleiben, könnte der Bitcoin-Kurs noch tiefer fallen. Am Markt kippt die Stimmung: RIsiko-Assets werden abverkauft. Die Story, dass Bitcoin da digitale Gold sein könnte: Schnee von gestern.

Bernstein sieht eine Bodenbildung für die Kryptowährung bei 60.000 US-Dollar. Alex Thorn, Research-Leiter bei Galaxy Digital, warnt davor, die aktuelle Schwäche zu unterschätzen. Sollte sich die Liquiditätslage weiter verschlechtern und neue positive Impulse ausbleiben, könnte der Bitcoin-Kurs noch tiefer fallen. Als mögliches Ziel nennt er den Bereich um den 200-Wochen-Durchschnitt, der aktuell bei etwa 58.000 US-Dollar liegt.

Aber auch Gold ließ massiv Federn: Hier mögen Gewinnmitnahmen und die Ernennung von Kevin Warsh zum neuen Fed-Chef eine erhebliche Rolle gespielt haben. Auffällig ist aber: Aus dem als risikoreich geltenen Asset Bitcoin und dem sicheren Hafen Gold wird Liquidität abgezogen. Ist das ein Crash-Signal, oder Zeichen einer Sektor-Rotation? Das erfahrt ihr in unserem neuen Podcast.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

