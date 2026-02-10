BERNSTEIN RESEARCH stuft LOREAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Zahlen von Wettbewerbern wie LVMH und Estee Lauder zeichneten ein sehr gemischtes Bild, schrieb Callum Elliott in seinem Ausblick am Dienstag. Branchendaten sähen da schon positiver aus. Unter dem Strich könnten sich die Markterwartungen als zu niedrig erweisen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 18:37 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 392EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.



